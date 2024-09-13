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Испания
13 сентября 2024, 23:44 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:24
1609
8

Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина

Украинец теперь будет зарабатывать 4.5 млн евро за сезон

13 сентября 2024, 23:44 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:24
1609
8
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В пятницу «Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

По информации мадридских СМИ, у Лунина теперь будет существенно большая зарплата. Ранее украинец зарабатывал в «Реале» 2.5 миллиона евро в год, а теперь Андрей будет получать 4.5 миллиона евро. У одноклубника Лунина Тибо Куртуа зарплата составляет примерно 9 млн в год.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин финансы зарплаты
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 8
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aleks8-48
Все познється в порівнянні. Магучих, наприклад,за перемогу на діамантовій лізі отримала 30 тис.-це стільки,скільки Лунін буде отримувати лише за один день сідячі на лавці. Так що на ближайші 6 років Луніна з родиною чекає безбідне життя у Римі,у той час,коли рекордсменка Світу, чемпіонка олімпійських ігор,Світу та Європи,краща спортсменка України, буде тинятися по різним стадіонах у пошуку місця для тренувань. Тут де-хто пише, що не все міряється грошима? Ще як міряється.
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anacreon
"Лох. Треба було йти на 800 тисяч в Леганес" - скажуть диванні експерти в коментарях.
Згадайте смішні зарплати Довбика та Циганкова в Жироні.
В Реалі напевно ще й бонуси за титули.
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Sukiyaki
В следующей серии
" Анчелотти шокирован зарплатой Лунина.. "
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Harun Bakircioğlu
Молодец .что не пошел на поводу у Мендеша. Если Реал его подписал и повысил зарплату, значит он им нужен. А то, что в сборной играть не будет, ну в такой сборной не велика и потеря.
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