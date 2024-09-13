Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина

В пятницу «Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

По информации мадридских СМИ, у Лунина теперь будет существенно большая зарплата. Ранее украинец зарабатывал в «Реале» 2.5 миллиона евро в год, а теперь Андрей будет получать 4.5 миллиона евро. У одноклубника Лунина Тибо Куртуа зарплата составляет примерно 9 млн в год.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.