Для Роналду устроили шоу. Аль-Наср спасся в матче чемпионата на 90+9-й

13 сентября состоялся матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Аль-Ахли.

Поединок прошел на стадионе Аль-Аввал Парк в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 1:1.

Хозяева проигрывали 0:1 до 90+9-й минуты, но затем Бассам Ал-Хурай неудачно сыграл на перехвате и отправил мяч в свои ворота.

Перед стартом матча Аль-Наср устроил для Криштиану Роналду шоу. Команда поздравила легендарного португальца с 900-м забитым мячом в карьере, подарив соответствующую футболку с надписью GOAT.

Сам Криштиану провел этот поединок полностью, но результативными действиями отличиться не сумел.

Чемпионат Саудовской Аравии. 3-й тур, 13 сентября

Аль-Наср – Аль-Ахли – 1:1

Голы: Бассам, 90+9 – Кессье, 57

Другие результаты дня:

Аль-Таавун – Аль-Халидж – 2:0

Дамак – Аль-Ахдуд – 3:1

FT: Al Nassr 1-1 Al Ahli



An equaliser in the dying embers in Riyadh!🍿#RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/x2Loh6AyMo — Roshn Saudi League (@SPL_EN) September 13, 2024

FT: Al Taawoun 2-0 Al Khaleej



Goals either side of the break secure a comfortable home win for the Wolves! 🐺#RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/d0lAQ8Zpbp — Roshn Saudi League (@SPL_EN) September 13, 2024