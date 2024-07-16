Ничья Украины U-19 на старте Евро, Арсенал хочет Лунина, допинг и Баланюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 15 июля.

1А. Соперники не оступились. Украина U-19 не смогла забить Северной Ирландии

Хозяева турнира выдержали давление команды Михайленко в конце игры

1Б. МИХАЙЛЕНКО: «Контролировали игру. Доминировали, но, к сожалению, не забили»

Наставник сборной Украины U-19 прокомментировал ничью в матче с Северной Ирландией U-19

1В. Сборная Украины U-19 делит 2–3 места после первого тура Евро-2024 U-19

Сине-желтая команда сыграла вничью в первом туре с Северной Ирландией

2. ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный легионер Динамо отправился играть в Китай

Жерсон Родригеш будет выступать за «Гуанси Халиао»

3. Лучший перфоманс в истории? Погачар бьет все рекорды на Тур де Франс

Sport.ua подводит итоги второй недели «Большой петли» 2024 года

4. Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024

Главным фаворитом теперь является испанец Родри

5А. Евро-2024 U-20. Украина крупно проиграла Чехии

Серия поражений сборной Украины продолжается

5Б. Пятое поражение подряд украинских волейболистов на Евро U-18

На этот раз наша сборная проиграла Финляндии и снова со счетом 0:3

6. Источник: УПЛ готовится исключить Днепр-1 из чемпионата

Все может решиться уже завтра

7. Николай ПАВЛОВ: «Испанцы были лучшими среди всех участников Евро-2024»

По мнению известного тренера, сборная Испании стала чемпионом заслуженно

8А. У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?

«Арсенал» сделал украинцу предложение по трансферу

8Б. Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024

Андрей Лунин получил самую низкую оценку от WhoScored

9. Экс-футболист сборной Украины дисквалифицирован. Что случилось?

Денис Баланюк нарушил антидопинговые правила

10. Заметки под вой генератора. Чем запомнится Евро-2024 украинским болельщикам

17-й розыгрыш континентального первенства стал историей…