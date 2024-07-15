Экс-футболист сборной Украины дисквалифицирован. Что случилось?
Денис Баланюк нарушил антидопинговые правила
Бывший игрок молодежной сборной Украины по футболу Денис Баланюк получил дисквалификацию.
Игрок нарушил антидопинговые правила спортсменов от Национального антидопингового центра, Баланюк дисквалифицирован за подмену пробы, начиная с 26 декабря 2023 года.
Баланюк – воспитанник ФК «Днепр», футболист также провел ряд матчей за юношеские и молодежную сборную Украины по футболу. В 2020 году он переехал в россию, где играл за московское «Торпедо», позже успел поиграть также в Грузии, Болгарии и Финляндии. В Украине защищал цвета «Арсенала» и «Олимпика».
Ранее легендарную украинскую биатлонистку отстранили от спорта из-за нарушения антидопинговых правил.
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