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12 июля 2024, 08:23 | Обновлено 12 июля 2024, 08:27
581
0

Поражение Шахтера на сборах, Сирота уехал в Израиль, решение Лунина

Главные новости за 11 июля на Sport.ua

12 июля 2024, 08:23 | Обновлено 12 июля 2024, 08:27
581
0
Поражение Шахтера на сборах, Сирота уехал в Израиль, решение Лунина
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 11 июля.

1. Сборники вернулись. Шахтер уступил ФК Бачка-Топола на сборах
Команда Пушича до этого не проигрывала в двух матчах

2. Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
Андрей намекнул, что может перейти в другой клуб

3. Шахов крупно проиграл. Результаты 1-го раунда квалификации Лиги Европы
В стартовом раунде участвуют 12 команд, поделенных на 6 пар

4. Полярус сыграл за Урарту. Итоги игрового дня Лиги конференций
В первом раунде участвуют 50 команд, которые поделены на 25 пар

5. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в клуб израильского чемпионата
Александр Сирота уехал в аренду в «Маккаби» Хайфа

6. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала основного игрока сборной Португалии
Жоау Пальинья принес «Фулхэму» 50 миллионов евро

7. В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
ПФЛ решает организационные вопросы и проблемы с календарем

8. Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Правила будут существенно отличаться от прошлых мундиалей

9A. Стала известна первая финалистка Уимблдона
Донна Векич проиграла Жасмин Паолини

9B. Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Барбора Крейчикова остановила Елену Рыбакину

10. 7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
Они воспользовались «витриной», которой для скаутов является чемпионат Европы

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главные новости
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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