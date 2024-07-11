ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала основного игрока сборной Португалии

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании португальского опорного полузащитника лондонского «Фулхэма» Жоау Пальиньи.

Отмечается, что 29-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 4 сезонов.

По информации СМИ, «дачники» получили за своего игрока гарантированные 50 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены бонусы.

В сезоне 2023/24 Жоау Пальинья провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Он был основным игроком сборной Португалии на Евро, отыграв 4 из 5 возможных матчей в стартовом составе.

Ранее «Бавария» подписала полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.