ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала основного игрока сборной Португалии
Жоау Пальинья принес «Фулхэму» 50 миллионов евро
Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании португальского опорного полузащитника лондонского «Фулхэма» Жоау Пальиньи.
Отмечается, что 29-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 4 сезонов.
По информации СМИ, «дачники» получили за своего игрока гарантированные 50 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены бонусы.
В сезоне 2023/24 Жоау Пальинья провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Он был основным игроком сборной Португалии на Евро, отыграв 4 из 5 возможных матчей в стартовом составе.
Ранее «Бавария» подписала полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.
𝑴𝒆𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒃𝒆.— FC Bayern München (@FCBayern) July 11, 2024
FC Bayern verpflichtet João Palhinha! ✍️🔴
🔗 https://t.co/A1mMGPZF7v#ServusJoão #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/Ve38Txo4pA
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