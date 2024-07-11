7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024

До завершения Евро-2024 осталось совсем немного времени, и большинство участников финальной части соревнования уже покинули Германию, получив возможность подольше отдохнуть, но так и оставшись без трофея.

Впрочем, некоторым футболистам удалось сыграть так, что для них оставшееся лето точно будет беспокойным – успешное выступление на Евро-2024 однозначно привлечет к ним внимание, а вместе с ним предоставит и потенциальную возможность сменить клуб. О семи таких игроках мы и предлагаем поговорить прямо сейчас…

Нико Уильямс

Возраст: 21 год

Гражданство: Испания

Клуб: Атлетик

Getty Images/Global Images Ukraine

О таланте и серьезном потенциале Нико Уильямса было прекрасно известно еще до начала Евро-2024. Воспитанник академии «Атлетика» заявил о себе еще по итогам сезона-2022/23, когда отличился 11 результативными действиями в 36 матчах Ла Лиги, а в сезоне-2023/24 доказал, что может прогрессировать и быть еще более полезным, записав в актив уже 19 результативных действий в 31 матче испанского первенства.

За сборную Испании Нико дебютировал еще осенью 2022 года, и успел съездить в Катар на чемпионат мира, где в целом выполнял функцию футболиста ротации. Евро-2024 стал для Уильямса первым серьезным международным турниром, на котором футболист в составе «красной фурии» является игроком основы. И в Германии Нико выдал уже несколько совершенно потрясающих поединков, являвшись важной фигурой на поле в составе испанской сборной как минимум в играх против Италии (1:0) и Грузии (4:1).

По ходу Евро-2024 в прессу просочилась информация об интересе к Уильямсу со стороны «Челси», и пускай вскоре она была опровергнута, однако нет сомнений, что Нико будет очень востребованной фигурой на рынке нынешним летом. Кроме того, есть высокая доля вероятности, что именно 21-летнего испанского вингера признают лучшим молодым игроком Евро-2024, а это еще больше взвинтит его стоимость на рынке.

Кристоф Баумгартнер

Возраст: 24 года

Гражданство: Австрия

Клуб: РБ Лейпциг

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом минувшего года «Лейпциг» заплатил «Хоффенхайму» 25,5 миллионов евро за Баумгартнера. И хотя на клубном уровне атакующий футболист, способный сыграть как под нападающим, так и на фланге, в сезоне-2023/24 не показал чего-то сверхвыдающегося, зато со сборной Австрии Кристофу посчастливилось выдать очень пристойный уровень выступления на Евро-2024.

На континентальном первенстве австрийцы сенсационно финишировали первыми в «группе смерти» с Францией, Нидерландами и Польшей, а затем в 1/8 финала все-таки уступили туркам (1:2), которые также стали одной из команд-открытий Евро-2024. Лично для Баумгартнера нынешний чемпионат Европы стал уже вторым, так как дебютным для игрока оказался Евро-2020, на котором он сыграл 4 поединка и отличился 1 забитым мячом (в ворота сборной Украины).

На Евро-2024 Баумгартнер вновь сыграл 4 матча, но на этот раз в его активе 2 результативных действия (гол + пас). Мог бы Кристоф забить и больше, но его отменный удар с близкой дистанции невероятным образом в матче 1/8 финала потащил Мерт Гюнок, осуществив, пожалуй, лучший сейв этого чемпионата Европы.

Мишель Эбишер

Возраст: 27 лет

Гражданство: Швейцария

Клуб: Болонья

Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный полузащитник сборной Швейцарии Мишель Эбишер также стал одной из фигур, которой удалось великолепно проявить себя на «ярмарке талантов», которым является финальная часть чемпионата Европы. Вместе с «красными крестоносцами» Эбишер был близок к потенциально историческому для этой команды выходу в полуфинал, однако в серии пенальти швейцарцы все-таки проиграли Англии (3:5).

Для Эбишера Евро-2024 стал первым турниром международного уровня, на котором хавбек играл ключевую роль в составе своей команды. Ранее Мишель сыграл лишь 14 минут за «красных крестоносцев» на ЧМ-2022 в Катаре, а сейчас в Германии провел 5 поединков, в которых отличился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Не стоит забывать, что на клубном уровне Эбишеру также удался весьма качественный сезон, в котором его «Болонья» стала одной из сенсаций Серии А со знаком «плюс». Все это, в совокупности с очевидной готовностью «красно-синих» летом отпустить хавбека при наличии достойного предложения, а также универсализмом игрока, умеющего качественно сыграть и на оборону, и на атаку, делает Мишеля одним из «лакомых кусочков» на трансферном рынке Европы этим летом.

Марк Гехи

Возраст: 23 года

Гражданство: Англия

Клуб: Кристал Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine

Центрбек Марк Гехи является воспитанником академии «Челси», однако в родном клубе его талант в конечном итоге так в должной степени и не оценили, по причине чего летом 2021 года футболист за 23,34 миллиона евро перешел в «Кристал Пэлас». В рядах перманентного аутсайдера/середняка английской Премьер-лиги Марку удалось не только быстро завоевать место в стартовом составе, но вскоре и получить вызов в национальную сборную Англии!

Гехи не попал в заявку «трех львов» на ЧМ-2022, однако на Евро-2024 Гарет Саутгейт не только взял Марка, но и регулярно предоставлял тому возможность играть. Все это привело в увеличению внимания к персоне Гехи со стороны грандов АПЛ и европейского футбола. Наиболее явными претендентами на подписание центрбека называются «Реал», «Ювентус» и «Барселона», хотя не исключено, что «Кристал Пэлас» выкатит на игрока такой ценник, что даже этим клубам футболист будет не по карману.

Впрочем, не стоит исключать варианта, при котором Гехи все-таки сменит клуб, но останется в дивизионе – в английской Премьер-лиге много денег, а до закрытия трансферного окна еще достаточно времени, чтобы произошел поворот, в том числе ради которого Марк усердно и работал в футболке сборной Англии.

Ферди Кадиоглу

Возраст: 24 года

Гражданство: Турция

Клуб: Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine

Левый фулбек сборной Турции Ферди Кадиоглу родился в Нидерландах, где и начинал делать первые шаги в профессиональном футболе. Более того, поначалу Ферди играл за юношеские и молодежную сборную «оранжевых», а вот приглашения в национальную команду этой страны так и не дождался.

Летом 2018 года Кадиоглу перешел в «Фенербахче», а спустя четыре года принял решение выступать за национальную сборную Турции, в футболке которой с тех пор сыграл 20 поединков и забил 1 мяч.

На Евро-2024 Кадиоглу стал одним из лучших левых защитников турнира, удивив многих специалистов умением качественно действовать как в обороне, так и в атаке. При Винченцо Монтелле Ферди показал способность прогрессировать не только в физическом, но и в тактическом плане. А на клубном уровне Кадиоглу в новом сезоне представится шанс поработать с самим Жозе Моуриньо, согласившимся принять «Фенербахче» в роли главного тренера. Или «желтые канарейки» этим летом все-таки решат сделать деньги на популярности Кадиоглу на рынке и продадут его по максимально спекулятивной цене?..

Рикардо Калафьори

Возраст: 22 года

Гражданство: Италия

Клуб: Болонья

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии, увы для ее преданных почитателей, не произвела приятного впечатления на Евро-2024 и вполне заслуженно вылетела с турнира еще после 1/8 финала, проиграв Швейцарии со счетом 0:2. Однако это вовсе не означает, что в стане «скуадры адзурры» не было футболиста, чье индивидуальное выступление не заслуживает внимание.

Таковым точно является 22-летний центрбек Рикардо Калафьори, который дебютировал за итальянскую национальную команду в товарищеских матчах перед самым стартом чемпионата Европы. На континентальном первенстве Калафьори провел три матча и отличился результативной передачей, а злосчастный поединок против швейцарцев Рикардо как раз пропускал из-за перебора желтых карточек…

Не стоит забывать, что Калафьори, как и Мишель Эбишер, выдал качественный сезон на клубном уровне за «Болонью». В частности, в 30 матчах Серии А-2023/24 он отличился 2 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Поэтому абсолютно не удивляют слухи о серьезном желании «Арсенала» подписать Калафьори, с которым «канониры», по данным инсайдера Фабрицио Романо, уже даже согласовали детали личного контракта.

Хави Симонс

Возраст: 21 год

Гражданство: Нидерланды

Клуб: Пари Сен-Жермен

Getty Images/Global Images Ukraine

Хави Симонс – исключительный талант современного нидерландского футбола, который прошел через академии «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен», но не сумел закрепиться в первой команде ни каталонского, ни парижского клубов. Летом 2022 года французский гранд отпустил Симонса свободным агентом в ПСВ, а после яркого сезона хавбека за эйндховенцев воспользовался правом обратного выкупа за 4 миллиона евро.

Впрочем, сезон-2023/24 Хави Симонс провел не в Париже, а в аренде в РБ «Лейпциг». Там хавбек отличился 21 результативным действием в 32 поединках Бундеслиги, что помогло ему попасть в заявку сборной Нидерландов на Евро-2024. На хорошо ему знакомых стадионах в Германии Хави Симонс точно стал одним из лучших игроков сборной Нидерландов. Он быстр, техничен, умеет принимать нестандартные решения в сложных ситуациях.

Неудивительно, что этим летом, как ожидается, за право подписать Симонса разгорится настоящая битва. На игрока претендуют «Барселона», «Бавария» и «Лейпциг», однако ключевая проблема этих клубов заключается в том, что боссы ПСЖ готовы расстаться с Хави лишь на правах годичной аренды, что не очень устраивает претендентов. Впрочем, определенное давление на парижан наверняка будет оказывать то обстоятельство, что сам Симонс не слишком-то и желает продолжать выступления за ПСЖ, и этот фактор может склонить французский клуб к полноценной продаже хавбека, особенно если по тому поступит более чем достойное предложение. Каким должен быть его размер? Сказать сложно, но портал Transfermarkt сейчас оценивает контракт Хави Симонса в 80 миллионов евро.