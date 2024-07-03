ФОТО. Лучший сейв Евро? Безумное спасение кипера Турции на 90+5-й минуте
2 июля турецкая команда обыграла сборную Австрии в 1/8 финала ЧЕ-2024 (2:1)
2 июля состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции. Игра завершилась победой турецкой команды со счетом 2:1.
На 90+5-й минуте Кристоф Баумгартнер пробил головой и был близок к тому, чтобы перевести игру в экстратайм.
Однако голкипер Турции Мерт Гюнок исполнил невероятный сейв, отбив мяч, который летел в противоход ему.
❗️ ВИДЕО. Лучший сейв Евро? Безмуное спасение кипера Турции на 90+5-й минуте
В четвертьфинале чемпионата Европы, который проходит в Германии, Турция сыграет против команды Нидерландов.
ФОТО. Лучший сейв Евро? Безмуное спасение кипера Турции на 90+5-й минуте
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