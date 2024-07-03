ФОТО. Лучший сейв Евро? Безумное спасение кипера Турции на 90+5-й минуте

2 июля состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции. Игра завершилась победой турецкой команды со счетом 2:1.

На 90+5-й минуте Кристоф Баумгартнер пробил головой и был близок к тому, чтобы перевести игру в экстратайм.

Однако голкипер Турции Мерт Гюнок исполнил невероятный сейв, отбив мяч, который летел в противоход ему.

❗️ ВИДЕО. Лучший сейв Евро? Безмуное спасение кипера Турции на 90+5-й минуте

В четвертьфинале чемпионата Европы, который проходит в Германии, Турция сыграет против команды Нидерландов.

ФОТО. Лучший сейв Евро? Безмуное спасение кипера Турции на 90+5-й минуте