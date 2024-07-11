В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
ПФЛ решает организационные вопросы и проблемы с календарем
Клубы Первой и Второй лиги согласились с предложением перенести старт сезона в своих чемпионатах на одну неделю – с 25 июля на 3 и 4 августа (в эти же дни стартует УПЛ).
Что касается старта предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины, то он запланирован на 28 июля. С календарем участникам еще предстоит подождать до 22 июля, когда пройдет жеребьевка.
В ПФЛ надеются, что к тому времени уже станет известно, продолжит ли выступления в элите «Днепр-1».
Если нет, то его место в УПЛ, скорее всего, займет «Минай», а в Первой лиге закарпатцев заменит «Металлург» Запорожье, который проиграл в переходных матчах.
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