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Украина. Первая лига
11 июля 2024, 22:15 | Обновлено 11 июля 2024, 22:17
1194
1

В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай

ПФЛ решает организационные вопросы и проблемы с календарем

11 июля 2024, 22:15 | Обновлено 11 июля 2024, 22:17
1194
1
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
ФК Минай

Клубы Первой и Второй лиги согласились с предложением перенести старт сезона в своих чемпионатах на одну неделю – с 25 июля на 3 и 4 августа (в эти же дни стартует УПЛ).

Что касается старта предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины, то он запланирован на 28 июля. С календарем участникам еще предстоит подождать до 22 июля, когда пройдет жеребьевка.

В ПФЛ надеются, что к тому времени уже станет известно, продолжит ли выступления в элите «Днепр-1».

Если нет, то его место в УПЛ, скорее всего, займет «Минай», а в Первой лиге закарпатцев заменит «Металлург» Запорожье, который проиграл в переходных матчах.

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инсайд Первая лига Украины Вторая лига Украины Минай Металлург Запорожье Днепр-1 чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Русланчик Шевченко
Це номер, а гадаю чого стали повертаця футболери в Метал...
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