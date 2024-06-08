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Другие новости
08 июня 2024, 11:35 | Обновлено 08 июня 2024, 11:40
409
0

Неудача сборной в Варшаве, Ребров назвал состав на ЧЕ, Дикий возглавил УПЛ

Главные новости за 7 июня на Sport.ua

08 июня 2024, 11:35 | Обновлено 08 июня 2024, 11:40
409
0
Неудача сборной в Варшаве, Ребров назвал состав на ЧЕ, Дикий возглавил УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 7 июня.

1. Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля

2. Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Наша команда пропустила три гола в первом тайме

3A. РЕБРОВ: «Футбол состоит из многих компонентов. Были хорошие моменты»
Наставник сборной Украины дал пресс-коференцию после матча с Польшей

3B. Польша – Украина – 3:1. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Варшаве

4. ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ выбрала нового президента лиги
Им стал Евгений Дикий

5. Сборная Украины завоевала первую медаль на ЧЕ-2024 по легкой атлетике
Людмила Оляновская взяла бронзовую медаль в ходьбе на 20 км

6A. Известен первый финалист Ролан Гаррос в одиночном мужском разряде
Карлос Алькарас оказался сильнее Янника Синнера в первом полуфинале

6B. Стал известен второй финалист на Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Александр Зверев переиграл Каспера Рууда в четырех сетах

7. Костюк остановилась за шаг от парного финала Ролан Гаррос
Марта и Елена-Габриэла Русе из Румынии не сумели обыграть итальянскую пару

8. Сколько теперь стоят Лунин и Довбик? Обновлены цены на украинцев в Ла Лиге
Три украинских футболиста испанского чемпионата выросли в цене

9. «Что происходит?» Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
Александр победил Тайсона и стал абсолютным чемпионом мира

10A. Фариоли в Аяксе: исторический выбор и новая надежда Амстердама
О назначении 35-летнего итальянца коучем самой титулованной команды Нидерландов

10B. Стадионы Евро-2024 и все, что о них нужно знать накануне старта турнира
Рассказываем об аренах, на которых пройдет главный континентальный турнир

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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