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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 00:23 | Обновлено 08 июня 2024, 00:30
407
2

РЕБРОВ: «Футбол состоит из многих компонентов. Были хорошие моменты»

Наставник сборной Украины дал пресс-коференцию после матча с Польшей

08 июня 2024, 00:23 | Обновлено 08 июня 2024, 00:30
407
2
РЕБРОВ: «Футбол состоит из многих компонентов. Были хорошие моменты»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после товарищеского матча с командой Польши (1:3).

– Наша команда долгое время не проигрывала. Это поражение может психологически повлиять?

– Я считаю, что мы и проводим товарищеские матчи для того, чтобы совершать в них ошибки. Футбол состоит из многих компонентов. Мы проиграли в борьбе на стандартных положениях. Я не считаю, что эту игру нужно рассматривать только с отрицательной точки зрения. Были хорошие моменты, мы пытались отыграться. Это очень важная информация для нас перед Евро.

– Как прокомментируете гол Тараса Романчука?

– Я доволен тем, что украинец выступает за сборную Польши. Я работаю в сборной всего год, не видел этого футболиста, не могу ничего говорить. Я очень рад за него, потому что это украинский игрок.

– Как прокомментируете игру сборной Польши?

– О вашей игре стоит спросить вашего тренера. Это интересный спарринг для вас, вы победили, это важные эмоции перед Евро. Но я не стану оценивать игру сборной Польши.

– Не кажется ли вам, что игра сборной Украины была слишком агрессивной, несмотря на товарищеский статус матча?

– А почему она была слишком агрессивной? Лишь в конце встречи был эпизод, когда Сергей Сидорчук в борьбе врезался в оппонента. Я не видел какой-либо агрессии со стороны обеих команд. Это был очень важный спарринг, игроки пытались показать свои лучшие качества перед тренерами.

ВИДЕО. Польша – Украина. Пресс-конференция Реброва

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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vruthiy-112
Все правильно сказав,  єдине що,  Піхальонка забирай.!!!
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-1
Alexander Киев
Повністю підтримую Станіславовича. Не варто робити трагедії, абсолютно нічого не сталось із-за поразки у підготовчому до Євро матчі 
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-1
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