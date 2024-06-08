РЕБРОВ: «Футбол состоит из многих компонентов. Были хорошие моменты»
Наставник сборной Украины дал пресс-коференцию после матча с Польшей
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после товарищеского матча с командой Польши (1:3).
– Наша команда долгое время не проигрывала. Это поражение может психологически повлиять?
– Я считаю, что мы и проводим товарищеские матчи для того, чтобы совершать в них ошибки. Футбол состоит из многих компонентов. Мы проиграли в борьбе на стандартных положениях. Я не считаю, что эту игру нужно рассматривать только с отрицательной точки зрения. Были хорошие моменты, мы пытались отыграться. Это очень важная информация для нас перед Евро.
– Как прокомментируете гол Тараса Романчука?
– Я доволен тем, что украинец выступает за сборную Польши. Я работаю в сборной всего год, не видел этого футболиста, не могу ничего говорить. Я очень рад за него, потому что это украинский игрок.
– Как прокомментируете игру сборной Польши?
– О вашей игре стоит спросить вашего тренера. Это интересный спарринг для вас, вы победили, это важные эмоции перед Евро. Но я не стану оценивать игру сборной Польши.
– Не кажется ли вам, что игра сборной Украины была слишком агрессивной, несмотря на товарищеский статус матча?
– А почему она была слишком агрессивной? Лишь в конце встречи был эпизод, когда Сергей Сидорчук в борьбе врезался в оппонента. Я не видел какой-либо агрессии со стороны обеих команд. Это был очень важный спарринг, игроки пытались показать свои лучшие качества перед тренерами.
ВИДЕО. Польша – Украина. Пресс-конференция Реброва
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