ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ выбрала нового президента лиги
Им стал Евгений Дикий
Евгений Дикий был избран президентом Украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт чемпионата.
Соответствующее решение единогласно было принято на Отчетно-выборном Общем собрании клубов Украинской Премьер-Лиги, которое состоялось в Доме Футбола 7 июня 2024 года.
Ранее Евгений Дикий занимал должность исполнительного директора Украинской Премьер-лиги. Полноправного президента в УПЛ не было с 2020 года, когда с этой должности ушел швейцарский функционер Томас Гримм.
В следующем розыгрыше УПЛ примут участие 16 команд. Действующим чемпионом страны является донецкий «Шахтер».
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