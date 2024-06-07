ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ выбрала нового президента лиги

Евгений Дикий был избран президентом Украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт чемпионата.

Соответствующее решение единогласно было принято на Отчетно-выборном Общем собрании клубов Украинской Премьер-Лиги, которое состоялось в Доме Футбола 7 июня 2024 года.

Ранее Евгений Дикий занимал должность исполнительного директора Украинской Премьер-лиги. Полноправного президента в УПЛ не было с 2020 года, когда с этой должности ушел швейцарский функционер Томас Гримм.

В следующем розыгрыше УПЛ примут участие 16 команд. Действующим чемпионом страны является донецкий «Шахтер».