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Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 13:44 |
2209
2

ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ выбрала нового президента лиги

Им стал Евгений Дикий

07 июня 2024, 13:44 |
2209
2
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ выбрала нового президента лиги
УПЛ. Евгений Дикий

Евгений Дикий был избран президентом Украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт чемпионата.

Соответствующее решение единогласно было принято на Отчетно-выборном Общем собрании клубов Украинской Премьер-Лиги, которое состоялось в Доме Футбола 7 июня 2024 года.

Ранее Евгений Дикий занимал должность исполнительного директора Украинской Премьер-лиги. Полноправного президента в УПЛ не было с 2020 года, когда с этой должности ушел швейцарский функционер Томас Гримм.

В следующем розыгрыше УПЛ примут участие 16 команд. Действующим чемпионом страны является донецкий «Шахтер».

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Евгений Дикий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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turist86
Хто заважав провести такі збори у 2020 році?
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