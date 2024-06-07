Костюк остановилась за шаг от парного финала Ролан Гаррос
Марта и Елена-Габриэла Русе из Румынии не сумели обыграть итальянскую пару в полуфинале
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на Открытом чемпионате Франции.
В матче 1/2 финала женского парного разряда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии проиграли 11-м сеяному дуэту Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия).
Ролан Гаррос. 1/2 финала парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Сара Эррани / Жасмин Паолини – 6:1, 4:6, 1:6
Отметим, что на Australian Open 2023 Костюк и Русе также дошли до парного полуфинала.
У итальянок в финале будут победительницы матча Доулхайд / Кравчик [8] – Гофф / Синякова [5]. Паолини также сыграет в финале одиночного разряда против Иги Свёнтек.
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Краще побажаємо італійкам успіху післязавтра в парному фіналі. Заслужили.
І це перша ракетка України , це повна ганьба. Дивом пройшла перше коло , в другому вилетіла без шансів , і в парі якась повна хрінь. Які там перспективи , коли в голові таракани.