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  4. Костюк остановилась за шаг от парного финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
07 июня 2024, 17:56 | Обновлено 07 июня 2024, 18:02
1897
25

Костюк остановилась за шаг от парного финала Ролан Гаррос

Марта и Елена-Габриэла Русе из Румынии не сумели обыграть итальянскую пару в полуфинале

07 июня 2024, 17:56 | Обновлено 07 июня 2024, 18:02
1897
25
Костюк остановилась за шаг от парного финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/2 финала женского парного разряда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии проиграли 11-м сеяному дуэту Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия).​

Ролан Гаррос. 1/2 финала парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Сара Эррани / Жасмин Паолини – 6:1, 4:6, 1:6

Отметим, что на Australian Open 2023 Костюк и Русе также дошли до парного полуфинала.

У итальянок в финале будут победительницы матча Доулхайд / Кравчик [8] – Гофф / Синякова [5]. Паолини также сыграет в финале одиночного разряда против Иги Свёнтек.

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Сара Эррани Марта Костюк Жасмин Паолини Елена-Габриэла Русе Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 25
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mevast
Еррані перемогла першу ракетку України.
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+3
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introvert
Матч не дивився, бо парний теніс мене мало цікавить, але, судячи зі статистики перших двох сетів, розбазарили величезну ігрову перевагу. Підозрюю, що за традицією програли ментально.
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+2
sirjoga
Насправді перший сет дав нам хибні надії та сподівання, почнись матч з такого сету як був третій, то все стало б відразу на свої місця.
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+1
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kollekciy
Просто неймовірно хороша гра від Марти та Габі була у першому сеті. Влітало все. А, потім в другому чомусь пропала подача. І тільки одна додаткова вдала подача, могла пренести финал. А, далі італійки, які повинні були бути втомлені, щей додали сильно у грі.    
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+1
Shvendya7
Жасмин позитивная девочка, приятно на нее смотреть, борется до  конца. Буду завтра тоже за нее
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+1
Олександр Науменко
Як так можно було зганьбити виграну гру?
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+1
sirjoga
Молодці італійки, розвалили гру вщент. 
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+1
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Олександр Науменко
Десь з середини другого сету Сара почала все тягнути. Тільки починали грати на Ясмін як це приносило очки. але це були поодинокі дії , ще й посипались помилки і гра розвалилась.
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0
Orion-V
Еррані біля сітки не пропустила майже жодного м'яча,  це і вибило Марту та Габі з колії...
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0
Sashamar
От давайте не минати ані титли нижче тієй коми. Пара Костюк - Русе це не рівень фіналу Шолому. Габриелі не вистачає індивідуальної майстерності, а ще треба гасити психі, які можуть накрити Марту будь-якої миті. А навпроти Еррані, яка в парі, перепрошую, собаку з'їла, коли Марта ще пішки під стіл ходила, і Паоліні, яка зараз на такому адреналіні, що просто літає.
Краще побажаємо італійкам успіху післязавтра в парному фіналі. Заслужили.
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0
introvert
Все ж таки Марті в пару для балансу потрібен хтось на кшталт незворушної Крейчикової, а не таке ж емоційно нестабільне дівчисько, як і вона сама.
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0
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C.Пеклов
2,3 сети помилка на помилці.Не італійки  виграли,а суперниці програли сами собі.Сумно,мартини психи передалися Русе,а шанси були..прикро може сьогодні хоч футболісти порадують?
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0
Alehandro
Після першого сету, здавалось, у італійок жодного шансу. А потім італійки нав"язали свою гру і добрий вечір(( Шкода. Все одно, півфінал ГрендСлему це непогане досягнення. У дівчат гарне порозуміння. Сподіваюсь, і надалі будуть прогресувати
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0
Vlad Holl
Паоліні буде грати в двух фіналах . Зате наші красуні в інстаграмі на перших ролях. Гарні дівчата , але не для тенісу. 
І це перша ракетка України , це повна ганьба. Дивом пройшла перше коло , в другому вилетіла без шансів , і в парі якась повна хрінь. Які там перспективи , коли в голові таракани.
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-1
Людмила Павловська
На це вже  позорище не можна дивиться. Або треба тренуваться, або повісить ракетку на гвоздь. 
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-2
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