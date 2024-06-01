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01 июня 2024, 11:23 | Обновлено 01 июня 2024, 12:03
308
0

Ничья с Уэльсом, Роналду потерял трофей, Зинченко сватают в Баварию

Главные новости за 31 мая на Sport.ua

01 июня 2024, 11:23 | Обновлено 01 июня 2024, 12:03
308
0
Ничья с Уэльсом, Роналду потерял трофей, Зинченко сватают в Баварию
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 31 мая.

1. Битва с фаворитом. Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом
Команда Владимира Пятенко не проиграла в гостевом поединке

2. Аль-Наср с Роналду в безумном финале отдал Кубок Аль-Хилялю по пенальти
Криштиану мог выиграть первый трофей в Саудовской Аравии – Кубок Короля

3. Это фиаско. Команда Коноплянки и Марлоса проиграла японцам со счетом 1:9
Украинская команда UA Steel после двух поражений отправляется домой

4. Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Александр Зинченко может перейти в «Баварию»

5. ФОТО. Тренировка сборной Украины. Кто пробежал по живому коридору?
После обеда к команде присоединился лучший бомбардир Ла Лиги Артем Довбик

6. Анчелотти рассказал, примет ли Лунин участие в финале ЛЧ
Украинец останется на скамейке запасных

7. Ястремская проиграла третьей ракетке мира на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Даяна в двух сетах уступила Коко Гофф

8A. Сборная Украины победила Португалию и вышла в Финал четырех Евролиги
В четвертой партии украинцы уступали 11:19, но сумели выиграть 25:23

8B. Женская сборная Украины проиграла Чехии 0:3 в матче Золотой Евролиги
Вопрос выхода в финальный этап решится в заключительном поединке с Бельгией

9A. ВИДЕО. Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилей провели взвешивание и дуэль взглядов
Поклонников бокса вечером 1 июня ждет большой бой в супертяжелом весе

9B. Хргович и Дюбуа – ровно 50 на 50. Упасть может каждый
Взрывной бой на топовом турнире

10A. Лавры Муньоса. Почему Анчелотти отказал Бразилии, решив остаться в Реале
Итальянец близок к тому, чтобы стать самым успешным тренером за историю клуба

10B. Боруссия Дортмунд: и Эдин в поле воин
О главном герое главной сенсации нынешней Лиги чемпионов

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главные новости
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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