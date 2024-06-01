Ничья с Уэльсом, Роналду потерял трофей, Зинченко сватают в Баварию
Главные новости за 31 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 31 мая.
1. Битва с фаворитом. Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом
Команда Владимира Пятенко не проиграла в гостевом поединке
2. Аль-Наср с Роналду в безумном финале отдал Кубок Аль-Хилялю по пенальти
Криштиану мог выиграть первый трофей в Саудовской Аравии – Кубок Короля
3. Это фиаско. Команда Коноплянки и Марлоса проиграла японцам со счетом 1:9
Украинская команда UA Steel после двух поражений отправляется домой
4. Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Александр Зинченко может перейти в «Баварию»
5. ФОТО. Тренировка сборной Украины. Кто пробежал по живому коридору?
После обеда к команде присоединился лучший бомбардир Ла Лиги Артем Довбик
6. Анчелотти рассказал, примет ли Лунин участие в финале ЛЧ
Украинец останется на скамейке запасных
7. Ястремская проиграла третьей ракетке мира на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Даяна в двух сетах уступила Коко Гофф
8A. Сборная Украины победила Португалию и вышла в Финал четырех Евролиги
В четвертой партии украинцы уступали 11:19, но сумели выиграть 25:23
8B. Женская сборная Украины проиграла Чехии 0:3 в матче Золотой Евролиги
Вопрос выхода в финальный этап решится в заключительном поединке с Бельгией
9A. ВИДЕО. Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилей провели взвешивание и дуэль взглядов
Поклонников бокса вечером 1 июня ждет большой бой в супертяжелом весе
9B. Хргович и Дюбуа – ровно 50 на 50. Упасть может каждый
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10A. Лавры Муньоса. Почему Анчелотти отказал Бразилии, решив остаться в Реале
Итальянец близок к тому, чтобы стать самым успешным тренером за историю клуба
10B. Боруссия Дортмунд: и Эдин в поле воин
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