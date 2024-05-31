Боруссия: и Эдин в поле воин

В 2013 году «Боруссия» на стадионе «Уэмбли» играла финал Лиги чемпионов против «Баварии». Мюнхенский гранд был фаворитом того противостояния, однако и шансы «Дортмунда» котировались достаточно высоко. Прежде всего потому, что «желто-черных» тренировал неистовый Юрген Клопп, а на острие атаки действовал неудержимый Роберт Левандовски.

Тем не менее, тот финал импозантная и узнаваемая «Боруссия» проиграла. Хотя и рубилась до последнего за победу со своим самым принципиальным соперником.

С тех пор прошло слишком много времени, однако команду, проигравшую в финале ЛЧ-2013, вспоминают не меньше, чем победителя тогдашней чемпионской Лиги. А все потому, что не влюбиться в ту команду из Дортмунда было практически невозможно. Даже если вы фанат «Байерна» с детства.

Даже несмотря на то, что «Боруссия» выиграла единственный трофей Лиги чемпионов под руководством Оттмара Хитцфельда в 1997-м, именно Юргена Клоппа болельщики «шмелей» называют лучшим тренером в истории «Боруссии». Ну и, конечно же, Роберт Левандовски: в истории «Дортмунда» не было столь яркого игрока в последнее время, хотя именно там «начинались» и Обамеянг, и Беллингем, и Санчо, и Дембеле, и Холанд.

И вот спустя одиннадцать лет «Боруссия» из Дортмунда снова играет в финале Лиги чемпионов. И снова играет на лондонском «Уэмбли». При желании можно вспомнить, что и в этот раз «шмели» выиграли «группу смерти», а на стадии полуфинала встретились с коллективом, с которым играли в группе.

Но на этом, пожалуй, аналогии заканчиваются. Заканчиваются, прежде всего, потому, что с точки зрения «веса», статуса, узнаваемости нынешняя «Боруссия» не имеет и половины того, что имела тогда, в 2013-м, когда сыграла свой второй финал ЛЧ. Нынешняя «Боруссия» – это главная сенсация текущего розыгрыша Лиги чемпионов, ее главный парадокс. И если «Дортмунд» проиграет в первый день лета в столице Великобритании, чего я ему искренне не желаю, то эту команду вряд ли будут вспоминать через годы так, как вспоминали и продолжают это делать команду Юргена Клоппа. По той простой причине, что в теперешней «Боруссии» нет эксклюзивного почерка, нет былой экспрессии. Однако в сегодняшней «Боруссии» есть одна звезда, которая при удачном стечении обстоятельств может затмить самого Клоппа.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

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На тренерском мостике «Дортмунда» весьма комфортно размещается сейчас человек, который в качестве болельщика не пропускал ни одного домашнего матча с участием «Боруссии» Юргена Клоппа.

Эдин Терзич, как и его кумир Юрген Клопп, не снискали особой славы на футбольном поприще. Но вот на тренерской стезе их ждал куда больший успех. И если Терзичу первого июня удастся поднять над своей головой Кубок чемпионов, то недавний ноунейм затмит на долгое время самого любимого фанатами наставника в истории дортмундской «Боруссии».

Эдин рано завязал с карьерой футболиста. И так же рано вкусил тренерского хлеба. Он работал в структуре «Боруссии», в молодежных командах, поэтапно шагая к дублирующему составу, а затем и к первой команде.

Вполне может быть, что Эдин Терзич возглавил бы «Боруссию» раньше, ведь он успел зарекомендовать себя не по годам зрелым специалистом, которого уважали не только топ-менеджеры клуба, но и футболисты, если бы не неожиданное предложение со стороны. Предложение от главного на то время тренера сборной Хорватии Славена Билича, который попросил Терзича помочь ему проанализировать игру одного из соперников «шахматных» по Евро-2012.

Эдин не отказал коллеге. В этой связи нужно иметь ввиду следующее обстоятельство. Несмотря на то, что Эдин Терзич родился в пригороде Дортмунда и именно Германию считает своей Родиной, у него есть и хорватское гражданство (его мать родом из Хорватии, отец – из Боснии). В общем, он не мог отказать коллеге с исторической Родины своих родителей.

Советы Терзича наставнику сборной Хорватии оказались весьма полезными, и после Евро-2012 Билич и Терзич стали работать в одной упряжке. И в «Бешикташе», и в «Вест Хэме»: и там, и там Эдин был ассистентом Славена.

Но в 2018-м их пути разошлись, и Терзич вернулся в «Боруссию». Причем вернулся не просто так, а сразу в помощники главному тренеру первой команды Люсьену Фавру.

После того, как Фавра уволили, именно Терзича поставили временным наставником «Боруссии». И временный тренер не подвел. Под его руководством команда стала вице-чемпионом Германии и выиграла национальный Кубок.

Однако Терзича тогда не утвердили в качестве полноценного наставника «шмелей». Утвердили Марко Розе. А Эдин снова вошел в тренерский штаб в качестве первого ассистента. И оказался первым, на кого пал выбор боссов клуба после того, как Розе ушел. Вот так, накануне сезона 2022/2023, Эдин Терзич стал «полноценным» главным тренером «Боруссии».

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс и Эдин Терзич

О минувшем сезоне «Дортмунда» было сказано слишком много. Напомню лишь, что «Боруссия» и ее молодой тренер были очень близки к тому, чтобы завоевать Серебряную Салатницу. Для этого нужно было победить в последнем туре. Но «Дортмунд» не победил, и «золото» уплыло в Мюнхен. А в памяти телевизионной картинки еще долго оставался плачущий Эдин Терзич, который, казалось, так и не мог понять, что случилось.

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Однако нынешний сезон во главе «Боруссии» в чемпионате Германии Терзич провалил. Более того, кресло под ним начало серьезно расшатываться еще осенью. Однако победа в «группе смерти» Лиги чемпионов уберегла тренера от отставки. Но не уберегла от итогового провала в Бундеслиге: лишь пятое место. Так низко «желто-черные» не падали в турнирной таблице последние девять лет.

Однако в Лиге чемпионов «Боруссия» Терзича показала себя с лучшей стороны. Показала себя именно настоящей кубковой командой. На классе «Дортмунд» прошел лишь голландский ПСВ в первом раунде плей-офф. А дальше были и качели, и нервы. И в матче против «Атлетико», и особенно в противостоянии с «ПСЖ». Тем не менее, именно «Боруссия» оказалась в финале, а не те команды, что слыли фаворитами.

Именно эта команда оказалась в главном матче клубного календаря. Эта команда не имеет фактически ничего общего с той блестящей, зрелищной и памятной командой Юргена Клоппа. Однако эта «Боруссия» таки имеет преимущество над той, 11-летней давности: они имеет играть прежде всего на результат. Она имеет выжимать максимум. Пускай не так красиво, пускай не так феерически, но все равно умеет. Главное ведь в футболе – результат на табло.

И в этом нынешний главный герой «Боруссии» Эдин Терзич больше похож не на своего кумира Юргена Клоппа, а на Оттмара Хитцфельда, единственного триумфатора в качестве наставника «Дортмунда» в Лиге чемпионов.

Пока что единственного.