Это фиаско. Команда Коноплянки и Марлоса проиграла японцам со счетом 1:9
Украинская команда UA Steel после двух поражений отправляется домой
В ночь на 1 июня в Мексике прошел матч 2-го раунда турнира по мини-футболу 2024 Kings World Cup.
На турнире в формате 7x7 украинская команда UA Steel играла с японским клубом Murash FC.
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Ранее в первом раунде UA Steel проиграла бразильскому клубу G3X FC со счете 0:4, и во втором матче нужна была только победа.
Состав UA Steel: Валерий Федорчук, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин, Олег Шелаев.
Украинская команда проиграла японцам со счетом 1:9 и выбыла из турнира.
При счете 0:1 единственный мяч украинская команда забила на 7-й минуте с помощью автогола японцев после прострела Евгения Коноплянки (1:1).
Из-за травмы Андрея Пятова роль голкипера выполнял Валерий Федорчук. Он даже отбил пенальти, но при этом двумя ногами вышел с линии ворот, и судья дал исполнить удар с точки повторно. Японец со второй попытки был точен (1:2).
При счете 1:3, когда в конце матча матча каждый гол считался за два, сине-желтые попробовали изменить ситуацию, но трижды пропустили фактически в пустые ворота. Мексика, до свидания.
2024 Kings World Cup. 2-й раунд, 1 июня
UA Steel (Украина) – Murash FC (Япония) – 1:9
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