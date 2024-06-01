Это фиаско. Команда Коноплянки и Марлоса проиграла японцам со счетом 1:9

В ночь на 1 июня в Мексике прошел матч 2-го раунда турнира по мини-футболу 2024 Kings World Cup.

На турнире в формате 7x7 украинская команда UA Steel играла с японским клубом Murash FC.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее в первом раунде UA Steel проиграла бразильскому клубу G3X FC со счете 0:4, и во втором матче нужна была только победа.

Состав UA Steel: Валерий Федорчук, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин, Олег Шелаев.

Украинская команда проиграла японцам со счетом 1:9 и выбыла из турнира.

При счете 0:1 единственный мяч украинская команда забила на 7-й минуте с помощью автогола японцев после прострела Евгения Коноплянки (1:1).

Из-за травмы Андрея Пятова роль голкипера выполнял Валерий Федорчук. Он даже отбил пенальти, но при этом двумя ногами вышел с линии ворот, и судья дал исполнить удар с точки повторно. Японец со второй попытки был точен (1:2).

При счете 1:3, когда в конце матча матча каждый гол считался за два, сине-желтые попробовали изменить ситуацию, но трижды пропустили фактически в пустые ворота. Мексика, до свидания.

2024 Kings World Cup. 2-й раунд, 1 июня

UA Steel (Украина) – Murash FC (Япония) – 1:9

Читайте также: Украинская команда звезд UA Steel начала с поражения от бразильского G3X FC

Видеозапись матча

Фотогалерея

Правила матчей