Украинская команда звезд UA Steel начала с поражения от бразильского G3X FC
Сыгран матч первого раунда турнира 2024 Kings World Cup по мини-футболу
Вечером 26 мая в Мексике состоялся матч первого раунда турнира по мини-футболу 2024 Kings World Cup.
На турнире в формате 7x7 играет украинская команда звезд UA Steel.
В матче первого раунда украинская команда уступила бразильскому G3X FC со счетом 0:4.
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2024 Kings World Cup
1-й тур, 26 мая, Мексика
UA Steel (Украина) – G3X FC (Бразилия) – 0:4
Состав UA Steel: Андрей Пятов, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин.
Видеозапись матча
Правила соревнований
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