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27 мая 2024, 00:40 | Обновлено 27 мая 2024, 01:24
360
1

Украинская команда звезд UA Steel начала с поражения от бразильского G3X FC

Сыгран матч первого раунда турнира 2024 Kings World Cup по мини-футболу

27 мая 2024, 00:40 | Обновлено 27 мая 2024, 01:24
360
1
Украинская команда звезд UA Steel начала с поражения от бразильского G3X FC

Вечером 26 мая в Мексике состоялся матч первого раунда турнира по мини-футболу 2024 Kings World Cup.

На турнире в формате 7x7 играет украинская команда звезд UA Steel.

В матче первого раунда украинская команда уступила бразильскому G3X FC со счетом 0:4.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2024 Kings World Cup

1-й тур, 26 мая, Мексика

UA Steel (Украина) – G3X FC (Бразилия) – 0:4

Состав UA Steel: Андрей Пятов, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин.

Видеозапись матча

Правила соревнований

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UA Steel – G3X FC. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
26 мая команда UA Steel стартует на медиа-футбольном турнире в Мексике
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Дарио Срна Эдмар Андрей Воронин Андрей Пятов Дмитрий Чигринский Николай Морозюк Валерий Федорчук Артем Федецкий Евгений Коноплянка мини-футбол Жуниор Мораес Марлос UA Steel
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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expik2ua
Прикольная и необычная штука, но наши ещё те овощи.. для чего вообще в таком участвовать если едва ходишь!?
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