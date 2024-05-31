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Сборная УКРАИНЫ
31 мая 2024, 23:15 | Обновлено 31 мая 2024, 23:56
783
1

Битва с фаворитом. Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом

Команда Владимира Пятенко не проиграла в гостевом поединке

31 мая 2024, 23:15 | Обновлено 31 мая 2024, 23:56
783
1
Битва с фаворитом. Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом
УАФ

Женская сборная Украины провела очередной поединок квалификации Евро-2025. Соперником «сине-желтых» стала команда Уэльса. Украинки подошли к противостоянию с победой над Косово (2:0) и поражением от Хорватии (0:1). Валлийки захватили лидерство в группе В4, одержав две победы с общим счетом 10:0.

Матч начался с приятной для нас неожиданности. Робертс возле собственной штрафной допустила обрезку поперечной передачей, и Андрухив отправила мяч в ворота.

Хозяйки поля завладели территориальным преимуществом, начав искать свободные зоны у нашей штрафной. Агрессивный прессинг соперниц оказывал постоянное давление на наших футболисток. Активными действиями у сборной Уэльса выделялись Холланд и Фишлок, которые постоянно обостряли ситуацию. Именно после удара Фишлок блестящую реакцию продемонстрировала голкипер нашей команды Келюшик. А перед перерывом та же Фишлок из центра штрафной пробила выше ворот.

Во втором тайме у сборной Уэльса на поле вышла Бартон, которая добавила остроты атакам хозяек. В одном из эпизодов только своевременный выход Келюшик помешал Бартон отправить мяч в ворота. Украинки отвечали нечастыми контратаками, которые прерывались до штрафной валлиек.

И все же, в середине второй половины встречи футболистки Уэльса сумели сравнять счет. После удара Холланд мяч в нашей штрафной попал в руку защитнице, и арбитр встречи указала на 11-тиметровую отметку. Отметим, что во время этой атаки наша команда защищалась в меньшинстве: за пределами поля медицинскую помощь оказывали Апанащенко. Пенальти реализовала Бартон.

В оставшееся время хозяйки поля старались вырвать победу, а украинки отчаянно пытались удержать ничейный результат. И сделать это команде Владимира Пятенко удалось. 4 июня сборная Украины проведет домашний поединок с Уэльсом.

Квалификация Евро-2025. Группа В4.

Уэльс – Украина – 1:1

Голы: Бартон (64, пенальти) – Андрухив (3)

Уэльс: Кларк, Эванс, Ледд, Робертс (К.Джонс, 75), Морган (Роув, 46), Вудхэм (Джоэл, 75), Ингл, Джеймс, Холланд, Фишлок, Макатир (Бартон, 46)

Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Апанащенко (Корсун, 64), Петрик, Овдийчук (Глущенко, 46), Семкив, Химич, Андрухив, Калинина (Панцулая, 74), Кравчук (Козлова, 87)

Арбитр: Шона Шукрула (Нидерланды)

Стадион «Парк-И-Скарлетс» (Ланелли, Уэльс)

УЭЛЬС – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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ViAn
Такий лівий пеналь поставили.... Але ж грають без VAR.
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