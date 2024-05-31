Ястремская проиграла третьей ракетке мира на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Даяна в двух сетах уступила Коко Гофф
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.
В матче третьего раунда 30-я сеяная украинка проиграла американке Коко Гофф (№3 WTA).
Ролан Гаррос. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гофф (США) – 2:6, 4:6
Это была 2-я встреча теннисисток, украинка проиграла обе. В этом году Даяна обновила личное достижение на грунтовом мейджоре, ранее далее первого круга основы она не заходила.
В следующем раунде Гофф сыграет с Элизабеттой Коччаретто из Италии (№51 WTA).
Ястремская продолжит борьбу в парном разряде, где сыграет в дуэте с Ангелиной Калининой.
Отметим, что в одиночном разряде из украинок продолжает борьбу лишь Элина Свитолина.
Commanding Coco 💪#RolandGarros @CocoGauff pic.twitter.com/Qfn3HLbVMO— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2024
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В 24 роки Еліна виграла Підсумковий турнір , а у Даяни в 24 жодного серйозного турніру . ЖОДНОГО!!! Одні очікування , які вже усім поперек горла. Мабуть так і буде подавати надії і в 30 років.
Та все одно, вважаю, що Коко не в захваті від можливих наступних протистоянь між ними.