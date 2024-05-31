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  4. Ястремская проиграла третьей ракетке мира на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
31 мая 2024, 14:44 | Обновлено 31 мая 2024, 14:59
2321
14

Ястремская проиграла третьей ракетке мира на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос

Даяна в двух сетах уступила Коко Гофф

31 мая 2024, 14:44 | Обновлено 31 мая 2024, 14:59
2321
14
Ястремская проиграла третьей ракетке мира на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.

В матче третьего раунда 30-я сеяная украинка проиграла американке Коко Гофф (№3 WTA).

Ролан Гаррос. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гофф (США) – 2:6, 4:6

Это была 2-я встреча теннисисток, украинка проиграла обе. В этом году Даяна обновила личное достижение на грунтовом мейджоре, ранее далее первого круга основы она не заходила.

В следующем раунде Гофф сыграет с Элизабеттой Коччаретто из Италии (№51 WTA).

Ястремская продолжит борьбу в парном разряде, где сыграет в дуэте с Ангелиной Калининой.

Отметим, что в одиночном разряде из украинок продолжает борьбу лишь Элина Свитолина.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф
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Даяна Ястремская Коко Гофф Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 14
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Alehandro
Даяна, як завжди, програла самій собі. Вочевидь, грати на рівні Гофф вона спроможна, але підтримувати цей рівень увесь матч - ні. Кількість невимушених просто захмарна...
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+4
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Vitason
Очень большой осадок от иры Даяны!! Она может играть на равных и даже лучше! При счёте 5:2 во втором сете она это доказала и чуть не сравняла счёт 5:5,но чаще нужно включать голову, иногда нужно проще и надёжнее сыграть когда тебе остаётся один удар чтобы вытащить сет,а там и матч!!  Паши Даяна на тренировках и думай головой вот тогда ты выйдешь на топ уровень!! А ,я вам скажу так- Гофф была проходная ,если бы Даяна смогла более ответственно и собраннее  принимать решения,много извините меня дурных неподготовленных ударов!!!
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+3
Vlad Holl
При рахунку 2-5 щось забігала , але знову не вистачило терпіння. 4- 5 роби брейк , але зливає матч.  38 невимушених.
 В 24 роки Еліна виграла Підсумковий турнір  , а у Даяни в 24 жодного серйозного турніру . ЖОДНОГО!!! Одні очікування , які вже усім поперек горла. Мабуть так і буде подавати надії і в 30 років.
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+1
Олександр Науменко
Даяна для Коко солодкий льодяник, ще й обіймається наче родичка.
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0
Vitaly Kozak
Ну хоч сьогодні ніхто не пише у коментарях, чи може Даяна стати першою ракеткою України. Теоретично звісно зможе, але не зараз, коли Еліна і Марта виглядають краще.
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0
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Disiny7
Це було вже не так безнадійно, як у Мадриді, але ж за рівнем думки на корті вони, на жаль, знаходяться на різних орбітах.  
Та все одно, вважаю, що Коко не в захваті від можливих наступних протистоянь між ними.
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0
C.Пеклов
і знов боролася як могла,купа помилок і всі зусилля дарма..
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0
paw
Хоч Гофф і молодша від Даяни на 4 роки, але, на відміну від останньої - вміє дружити з головою! Фізичні дані Даяди нічим не гірші за Корі, та й у силовий теніс вона грає не гірше, а почасти, й краще за Гофф. Але ж... Програє не вмінням, не старанням, а виключно головою! Бо не думає, не рахує, на співставляє силу удару з розмірами корту тощо! От і програє! А включала би голову, думала - могла бути абсолютно не гірше за Корі! А скоріше - кращою за неї!
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-1
Nick.Grabowski
Далеко не в найкращій формі Коко Гафф без особливих напружень пройшла в 4е коло.Команда Ястремської - це суцільні кацапогаварящіє та псевдопатріотичні лицеміри. За таке вболівати - совість не дозволяє. 
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-2
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