Ястремская проиграла третьей ракетке мира на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.

В матче третьего раунда 30-я сеяная украинка проиграла американке Коко Гофф (№3 WTA).

Ролан Гаррос. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гофф (США) – 2:6, 4:6

Это была 2-я встреча теннисисток, украинка проиграла обе. В этом году Даяна обновила личное достижение на грунтовом мейджоре, ранее далее первого круга основы она не заходила.

В следующем раунде Гофф сыграет с Элизабеттой Коччаретто из Италии (№51 WTA).

Ястремская продолжит борьбу в парном разряде, где сыграет в дуэте с Ангелиной Калининой.

Отметим, что в одиночном разряде из украинок продолжает борьбу лишь Элина Свитолина.