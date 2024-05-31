Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Две украинки в борьбе. Определены участницы 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Ролан Гаррос
31 мая 2024, 02:01 |
254
0

Две украинки в борьбе. Определены участницы 1/16 финала Ролан Гаррос 2024

Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжают выступления на французском мейджоре

31 мая 2024, 02:01 |
254
0
Две украинки в борьбе. Определены участницы 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

30 мая определились все участницы 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024.

В 3-й раунд Ролан Гаррос пробились две украинки из шести: Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Свитолина в 1/32 финала выбила Диан Парри, а Ястремская разгромила Ван Яфань. Элина далее встретится с Аной Богдан, а Даяна поборется с Коко Гофф.

Марта Костюк, которая также играла во 2-м раунде, уступила Донне Векич.

Еще 3 украинки Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева завершили выступления на старте французского мейджора.

Первая ракетка мира Ига Свентек благодаря суперкамбеку справилась с Наоми Осакой. Далее полька проведет встречу с Марией Боузковой.

Ролан Гаррос. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Мария Боузкова
Анастасия Потапова – Ван Синьюй

Ольга Данилович [Q] – Донна Векич
Хлоэ Паке – Маркета Вондроушова [5]

Коко Гофф [3] – Даяна Ястремская [30]
Людмила Самсонова [17] – Элизабетта Коччаретто

Клара Таусон – София Кенин
Лейла Фернандес [31] – Онс Жабер [8]

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [7] – Элина Аванесян
Бьянка Андрееску – Жасмин Паолини [12]

Элина Свитолина [15] – Ана Богдан
Элизе Мертенс [25] – Елена Рыбакина [4]

Варвара Грачева – Ирина-Камелия Бегу
Мирра Андреева – Пейтон Стернс

Мэдисон Киз [14] – Эмма Наварро [22]
Паула Бадоса – Арина Соболенко [2]

По теме:
Ястремская рассказала, почему не продолжила работу с французским тренером
Стали известны все участники 1/16 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Элизабетта Коччаретто Пейтон Стернс Ига Свёнтек Мария Боузкова Анастасия Потапова Ван Синьюй Ольга Данилович Донна Векич Хлоэ Паке Маркета Вондроушова Коко Гофф Даяна Ястремская Людмила Самсонова Клара Таусон София Кенин Лейла Фернандес Онс Жабер Элина Аванесян Бьянка Андрееску Жасмин Паолини Элина Свитолина Ана Богдан Элизе Мертенс Елена Рыбакина Варвара Грачева Ирина-Камелия Бегу Мэдисон Киз Эмма Наварро Паула Бадоса Арина Соболенко Ролан Гаррос 2024 Мирра Андреева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»
Футбол | 30 мая 2024, 19:12 12
Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»
Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»

Полузащитник высказался об уровне украинского чемпионата

Даяна Ястремская – Коко Гофф. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Теннис | 31 мая 2024, 01:15 0
Даяна Ястремская – Коко Гофф. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Даяна Ястремская – Коко Гофф. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024

Поединок состоится 31 мая в 13:00 по Киеву на корте имени Филиппа Шатрие

«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
Бокс | 30.05.2024, 10:08
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Футбол | 30.05.2024, 07:47
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Экс-чемпион мира рассказал, удастся ли Усику снова победить Фьюри в реванше
Бокс | 30.05.2024, 01:25
Экс-чемпион мира рассказал, удастся ли Усику снова победить Фьюри в реванше
Экс-чемпион мира рассказал, удастся ли Усику снова победить Фьюри в реванше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван главный конкурент Атлетико за подписание Довбика
Назван главный конкурент Атлетико за подписание Довбика
30.05.2024, 06:44 5
Футбол
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
29.05.2024, 08:59 6
Бокс
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
Известна сумма финансового вознаграждения Лунина, если Реал выиграет ЛЧ
30.05.2024, 17:28 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
30.05.2024, 07:11 4
Бокс
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
29.05.2024, 23:59 6
Футбол
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
29.05.2024, 13:47 9
Футбол
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
29.05.2024, 20:21 6
Бокс
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
29.05.2024, 22:47 13
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем