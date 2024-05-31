Две украинки в борьбе. Определены участницы 1/16 финала Ролан Гаррос 2024

30 мая определились все участницы 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024.

В 3-й раунд Ролан Гаррос пробились две украинки из шести: Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Свитолина в 1/32 финала выбила Диан Парри, а Ястремская разгромила Ван Яфань. Элина далее встретится с Аной Богдан, а Даяна поборется с Коко Гофф.

Марта Костюк, которая также играла во 2-м раунде, уступила Донне Векич.

Еще 3 украинки Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева завершили выступления на старте французского мейджора.

Первая ракетка мира Ига Свентек благодаря суперкамбеку справилась с Наоми Осакой. Далее полька проведет встречу с Марией Боузковой.

Ролан Гаррос. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Мария Боузкова

Анастасия Потапова – Ван Синьюй

Ольга Данилович [Q] – Донна Векич

Хлоэ Паке – Маркета Вондроушова [5]

Коко Гофф [3] – Даяна Ястремская [30]

Людмила Самсонова [17] – Элизабетта Коччаретто

Клара Таусон – София Кенин

Лейла Фернандес [31] – Онс Жабер [8]

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [7] – Элина Аванесян

Бьянка Андрееску – Жасмин Паолини [12]

Элина Свитолина [15] – Ана Богдан

Элизе Мертенс [25] – Елена Рыбакина [4]

Варвара Грачева – Ирина-Камелия Бегу

Мирра Андреева – Пейтон Стернс

Мэдисон Киз [14] – Эмма Наварро [22]

Паула Бадоса – Арина Соболенко [2]