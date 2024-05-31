Две украинки в борьбе. Определены участницы 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжают выступления на французском мейджоре
30 мая определились все участницы 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024.
В 3-й раунд Ролан Гаррос пробились две украинки из шести: Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Свитолина в 1/32 финала выбила Диан Парри, а Ястремская разгромила Ван Яфань. Элина далее встретится с Аной Богдан, а Даяна поборется с Коко Гофф.
Марта Костюк, которая также играла во 2-м раунде, уступила Донне Векич.
Еще 3 украинки Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева завершили выступления на старте французского мейджора.
Первая ракетка мира Ига Свентек благодаря суперкамбеку справилась с Наоми Осакой. Далее полька проведет встречу с Марией Боузковой.
Ролан Гаррос. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Мария Боузкова
Анастасия Потапова – Ван Синьюй
Ольга Данилович [Q] – Донна Векич
Хлоэ Паке – Маркета Вондроушова [5]
Коко Гофф [3] – Даяна Ястремская [30]
Людмила Самсонова [17] – Элизабетта Коччаретто
Клара Таусон – София Кенин
Лейла Фернандес [31] – Онс Жабер [8]
Нижняя часть сетки
Чжэн Циньвень [7] – Элина Аванесян
Бьянка Андрееску – Жасмин Паолини [12]
Элина Свитолина [15] – Ана Богдан
Элизе Мертенс [25] – Елена Рыбакина [4]
Варвара Грачева – Ирина-Камелия Бегу
Мирра Андреева – Пейтон Стернс
Мэдисон Киз [14] – Эмма Наварро [22]
Паула Бадоса – Арина Соболенко [2]
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