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06 апреля 2024, 10:45 | Обновлено 06 апреля 2024, 10:57
88
0

Женская сборная обыграла Косово, успех сестер Киченок, отставка Хацкевича

Главные новости за 5 апреля на Sport.ua

06 апреля 2024, 10:45 | Обновлено 06 апреля 2024, 10:57
88
0
Женская сборная обыграла Косово, успех сестер Киченок, отставка Хацкевича
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 апреля.

1A. Уверенный старт. Женская сборная Украины обыграла Косово
Команда Владимира Пятенко с победы начала квалификацию Евро-2025

1B. Украина – на второй позиции в группе квалификации к женскому Евро-2025
Сине-желтые обыграли Косово и 9 апреля на выезде сыграют с Хорватией

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич покинул Заглембе Сосновец
Польский клуб сразу нашел ему замену

2B. Стали известны подробности отставки Хацкевича из Заглембе Сосновец
Наставник получит заработную плату до конца сезона

3. Аль-Наср с Роналду вырвал победу в Саудовской Аравии на 90+1-й минуте
Криштиану и компания благодаря голу Эмерика Ляпорта обыграли Дамак со счетом 1:0

4A. Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Тибо заявил, что в конце апреля возобновит тренировочный процесс

4B. К Трубину или Мудрику? Назван клуб с огромным интересом к Судакову
Георгий может оказаться в центре внимания СМИ в летнее трансферное окно

5. Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Клуб готов платить 100-150 тысяч долларов

6. Он заменит Крастиньша. Назван новый наставник сборной Украины по волейболу
На эту должность федерацией рекомендован опытный аргентинец Рауль Лосано

7. Таблицы отбора к ЧЕ-2024. Что нужно Украине в решающем матче со Словакией?
Сине-желтых устроит даже поражение с разницей не более 5 мячей

8A. Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Людмила и Надежда сумели обыграть Мелихар и Перес в трех сетах за 2 часа и 12 минут

8B. Стародубцева не сумела выйти в финал парного разряда на турнире в Боготе
Юлия и ее напарница Ирина Бара в трех сетах проиграли тандему Бондар / Хромачева

9A. Насибов завоевал путевку на Олимпиаду. Украина имеет три лицензии в борьбе
Ранее право участвовать в Играх завоевали Беленюк и Коляденко

9B. Самуляк завоевала три бронзы на Кубке мира по тяжелой атлетике
В шаге от подиума в Таиланде остановилась еще одна украинка – Анна Давыдова

10A. Такой футбол опасен. Звездный бек МЮ рассказал о своих проблемах с головой
Рафаэль Варан поднял тему, которая в Англии является обсуждаемой в последние 10 лет

10B. Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Летом ждем трансфера в другой клуб?

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Источник Sport.ua
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