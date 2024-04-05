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Польша
05 апреля 2024, 19:47 | Обновлено 05 апреля 2024, 20:02
2605
4

Стали известны подробности отставки Хацкевича из Заглембе Сосновец

Наставник получит заработную плату до конца сезона

05 апреля 2024, 19:47 | Обновлено 05 апреля 2024, 20:02
2605
4
Стали известны подробности отставки Хацкевича из Заглембе Сосновец
ФК Заглембе Сосновец. Александр Хацкевич

«Заглембе» отправил в отставку главного тренера команды Александра Хацкевича.

Как стало известно Sport.ua, польский клуб предлагал белорусскому специалисту расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон, но получил отказ. Хацкевич получит компенсацию в виде заработной платы, которую он должен был получать до конца сезона.

Также клуб покинет спортивный директор клуба белорус Михаил Залевский.

«Заглембе» также планирует прощаться с украинскими легионерами, которые пришли во время зимнего трансферного окна - Алексеем Довгим, Алексем Шевченко, Артемом Полярусом, Алексеем Быковым.

Новым наставником команды станет местный специалист Марек Сагановский.

Александр Хацкевич возглавил «Заглембе» 16 января. Под его руководством клуб не выиграл ни одного матча в Первой лиге чемпионата Польши. Команда находится на последнем месте в турнирной таблице.

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инсайд Александр Хацкевич Заглембе Сосновец
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Юрий Щербань
Хацкевич і не буде робити,а бабки будуть капати
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+1
Ard2323
А хто Замглебе винен що із всіх варіантів вони вибрали Хацкевича?  А чого Хацкевича не беруть в Динамо на якогось директора бо тренер він відверто ніякий. 
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0
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c_a_p2
Хацкевіч тепер токсичний для поляків
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0
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