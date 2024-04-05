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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич покинул Заглембе Сосновец
Польша
05 апреля 2024, 17:32 |
353
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич покинул Заглембе Сосновец

Польский клуб сразу нашел ему замену

05 апреля 2024, 17:32 |
353
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич покинул Заглембе Сосновец
Александр Хацкевич

Белорусский футбольный специалист Александр Хацкевич покинул пост главного тренера «Заглембе» Сосновец, сообщает официальный сайт клуба.

Польская команда сразу объявила имя нового наставника. Им стал Марек Сагановски, который подписал контракт с клубом до лета 2025 года с опцией продления еще на сезон.

На данный момент «Заглембе» Сосновец занимает последнее место в турнирной таблице второго дивизиона Польши, набрав 13 очков в 25 матчах чемпионата.

Напомним, ранее между Александром Хацкевичем и польскими болельщиками произошла драка.

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Александр Хацкевич Заглембе Сосновец чемпионат Польши по футболу отставка назначение тренера
Источник Заглембе Сосновец
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