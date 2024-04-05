ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич покинул Заглембе Сосновец

Белорусский футбольный специалист Александр Хацкевич покинул пост главного тренера «Заглембе» Сосновец, сообщает официальный сайт клуба.

Польская команда сразу объявила имя нового наставника. Им стал Марек Сагановски, который подписал контракт с клубом до лета 2025 года с опцией продления еще на сезон.

На данный момент «Заглембе» Сосновец занимает последнее место в турнирной таблице второго дивизиона Польши, набрав 13 очков в 25 матчах чемпионата.

Напомним, ранее между Александром Хацкевичем и польскими болельщиками произошла драка.