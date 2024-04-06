Украина – на второй позиции в группе квалификации к женскому Евро-2025
Сине-желтые обыграли Косово и 9 апреля на выезде сыграют с Хорватиией
Женская сборная Украины 5 апреля начала квалификационный турнир Евро-2025 поединком против команды Косово.
Сине-желтые выступает в группе В4, где ее соперницами являются команды Уэльса, Хорватии и Косово.
В стартовом матче турнира в турецкой Анталье подопечные Владимира Пятенко встретились со сборной Косово и выиграла благодаря голам Анны Петрик (с петрик) и Тамилы Химич.
Украина выиграла у Косова со счетом 2:0. В другом матчу Уэльс разгромил Хорватию (4:0).
Следующий поединок сине-желтые проведут 9 апреля на выезде против Хорватии.
Турнирная таблица группы B4
Квалификация Евро-2025 среди женщин
1-й тур, 5 апреля
Лига A
- Норвегия – Финляндия – 4:0
- Чехия – Дания – 1:3
- Италия – Нидерланды – 2:0
- Исландия – Польша – 3:0
- Австрия – Германия – 2:3
- Бельгия – Испания – 0:7
- Англия – Швеция – 1:1
- Франция – Ирландия – 1:0
Лига B
- Словакия – Израиль – 2:0
- Украина – Косово – 2:0
- Венгрия – Азербайджан – 1:1
- Сербия – Шотландия – 0:0
- Швейцария – Турция – 3:1
- Северная Ирландия – Мальта – 0:0
- Уэльс – Хорватия – 4:0
- Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0
Лига C
- Армения – Румыния – 0:5
- Казахстан – Болгария – 0:1
- Кипр – беларусь – 0:3
- Латвия – Северная Македония – 3:4
- Словения – Молдова – 2:0
- Черногория – Андорра – 6:1
- Грузия – Литва – 2:2
- Греция – Фарерские острова – 1:0
- Люксембург – Албания – 2:1
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
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