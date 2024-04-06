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Чемпионат Европы
06 апреля 2024, 05:55 | Обновлено 06 апреля 2024, 06:28
69
0

Украина – на второй позиции в группе квалификации к женскому Евро-2025

Сине-желтые обыграли Косово и 9 апреля на выезде сыграют с Хорватиией

06 апреля 2024, 05:55 | Обновлено 06 апреля 2024, 06:28
69
0
Украина – на второй позиции в группе квалификации к женскому Евро-2025
УАФ

Женская сборная Украины 5 апреля начала квалификационный турнир Евро-2025 поединком против команды Косово.

Сине-желтые выступает в группе В4, где ее соперницами являются команды Уэльса, Хорватии и Косово.

В стартовом матче турнира в турецкой Анталье подопечные Владимира Пятенко встретились со сборной Косово и выиграла благодаря голам Анны Петрик (с петрик) и Тамилы Химич.

Украина выиграла у Косова со счетом 2:0. В другом матчу Уэльс разгромил Хорватию (4:0).

Следующий поединок сине-желтые проведут 9 апреля на выезде против Хорватии.

Турнирная таблица группы B4

Квалификация Евро-2025 среди женщин

1-й тур, 5 апреля

Лига A

  • Норвегия – Финляндия – 4:0
  • Чехия – Дания – 1:3
  • Италия – Нидерланды – 2:0
  • Исландия – Польша – 3:0
  • Австрия – Германия – 2:3
  • Бельгия – Испания – 0:7
  • Англия – Швеция – 1:1
  • Франция – Ирландия – 1:0

Лига B

  • Словакия – Израиль – 2:0
  • Украина – Косово – 2:0
  • Венгрия – Азербайджан – 1:1
  • Сербия – Шотландия – 0:0
  • Швейцария – Турция – 3:1
  • Северная Ирландия – Мальта – 0:0
  • Уэльс – Хорватия – 4:0
  • Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0

Лига C

  • Армения – Румыния – 0:5
  • Казахстан – Болгария – 0:1
  • Кипр – беларусь – 0:3
  • Латвия – Северная Македония – 3:4
  • Словения – Молдова – 2:0
  • Черногория – Андорра – 6:1
  • Грузия – Литва – 2:2
  • Греция – Фарерские острова – 1:0
  • Люксембург – Албания – 2:1

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

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Источник Sport.ua
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