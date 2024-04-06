Украина – на второй позиции в группе квалификации к женскому Евро-2025

Женская сборная Украины 5 апреля начала квалификационный турнир Евро-2025 поединком против команды Косово.

Сине-желтые выступает в группе В4, где ее соперницами являются команды Уэльса, Хорватии и Косово.

В стартовом матче турнира в турецкой Анталье подопечные Владимира Пятенко встретились со сборной Косово и выиграла благодаря голам Анны Петрик (с петрик) и Тамилы Химич.

Украина выиграла у Косова со счетом 2:0. В другом матчу Уэльс разгромил Хорватию (4:0).

Следующий поединок сине-желтые проведут 9 апреля на выезде против Хорватии.

Турнирная таблица группы B4

Квалификация Евро-2025 среди женщин

1-й тур, 5 апреля

Лига A

Норвегия – Финляндия – 4:0

Чехия – Дания – 1:3

Италия – Нидерланды – 2:0

Исландия – Польша – 3:0

Австрия – Германия – 2:3

Бельгия – Испания – 0:7

Англия – Швеция – 1:1

Франция – Ирландия – 1:0

Лига B

Словакия – Израиль – 2:0

Украина – Косово – 2:0

Венгрия – Азербайджан – 1:1

Сербия – Шотландия – 0:0

Швейцария – Турция – 3:1

Северная Ирландия – Мальта – 0:0

Уэльс – Хорватия – 4:0

Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0

Лига C

Армения – Румыния – 0:5

Казахстан – Болгария – 0:1

Кипр – беларусь – 0:3

Латвия – Северная Македония – 3:4

Словения – Молдова – 2:0

Черногория – Андорра – 6:1

Грузия – Литва – 2:2

Греция – Фарерские острова – 1:0

Люксембург – Албания – 2:1

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C