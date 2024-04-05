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Сборная УКРАИНЫ
05 апреля 2024, 19:59 | Обновлено 05 апреля 2024, 20:38
1681
3

Уверенный старт. Женская сборная Украины обыграла Косово

Команда Владимира Пятенко с победы начала квалификацию Евро-2025

05 апреля 2024, 19:59 | Обновлено 05 апреля 2024, 20:38
1681
3
Уверенный старт. Женская сборная Украины обыграла Косово
УАФ

Женская сборная Украины стартовала в квалификации чемпионата Европы 2025 года. Первым соперником «сине-желтых» стала команда Косово.

Первый опасный момент в матче создали наши соперницы: Келюшик среагировала на удар Халиляй со штрафного. Забегая вперед отметим, что больше угроз у наших ворот не было. А вот украинки вполне могли одержать победу с разгромным счетом. «Сине-желтые» активным прессингом доставляли много проблем оппоненткам, которые нервничали и ошибались.

Счет был открыт в середине первого тайма. Овдийчук слева ворвалась в штрафной и ее сбила соперница. Пенальти хладнокровным ударом реализовала Петрик. А вскоре удачно на подборе сыграла Химич, которая обыграла соперницу и точно пробила под перекладину. До перерыва украинки могли забивать еще дважды. Кравчук не реализовала выход «на свидание» с голкипером, а на удар Глущенко среагировала Демири.

Во втором тайме наши футболистки контролировали ход событий и периодически обостряли ситуацию. Снова имела шанс отличиться Глущенко, но с ее двумя ударами справилась Демири. Был шанс и у Овдийчук, которая пробила чуть неточно.

Сборная Украины стартовала с победы и 9 апреля проведет гостевой матч с Хорватией.

Квалификация Евро-2025. Группа В4.

Украина – Косово – 2:0

Голы: Петрик (28, пенальти), Химич (33)

Предупреждения: Андрухив (20) – Кастрати (49), Мисини (90), Авдули (93)

Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Апанащенко, Петрик, Овдийчук (Козлова, 90), Химич, Семкив, Андрухив (Кунина, 46), Глущенко (Панцулая, 84), Кравчук (Калинина, 88)

Косово: Демири, Рамай, Кастрати (Авдули, 65), Смаили, Крюэзиу, Бичкай (Эюпи, 80), Мисини, Халиляй, Лимани (Ука, 65), Мемети, Метай (Хоти, 65)

Арбитр: Каролин Вакер (Германия)

Стадион «Мардан Спорт Комплекс» (Анталья, Турция)

УКРАИНА – КОСОВО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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serhiy
Молодці,дівчата !!!
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+3
PETP0
Таке враження, що дівчата йдуть по стопах чоловічої збірної. Навіщо ця гра на відбій в останні хвилини, та й ще проти Косово? А так то умнічки!
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+1
Max-Morlock
 Главное что на ноль.
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0
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