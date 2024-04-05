Такой футбол опасен. Звездный бек МЮ рассказал о своих проблемах с головой

В начале апреля в авторитетном французском издании L'Equipe появилось интервью 30-летнего центрального защитника Манчестер Юнайтед Рафаэля Варана, в котором тот затронул очень важную для современного футбола тему о здоровье игроков. В частности, бек детально рассказал о своих проблемах со здоровьем, которые он приобрел во время выступлений как за национальную сборную Франции, так и за мадридский Реал, а еще выделил факт продолжающегося непонимания остроты проблем, связанных с травмами головы в футболе.

Впервые о том, что с его здоровьем что-то не так Варан задумался во время выступлений за сборную Франции на чемпионате мира 2014 года, финальная часть которого проходила в Бразилии. Тогда "трехцветные" без проблем вышли в плей-офф, а на стадии 1/8 финала им предстояло сыграть против Нигерии. И хотя африканцы также не стали серьезным препятствием для французов на пути к следующей стадии турнира (2:0), именно в том матче Рафаэль Варан почувствовал себя плохо.

"Я закончил матч [против Нигерии], но находился в режиме "автопилота". Если бы кто-то заговорил со мной в это время, я даже не знаю, смог бы я что-то ответить или нет", – заявил Варан.

В четвертьфинале французы вышли на Германию, а Варан, несмотря на дискомфорт после матча с нигерийцами, провел на поле все 90 минут, хоть это и не помогло "трехцветным" избежать поражения – 0:1.

"Я не был в своем нормальном состоянии, поэтому обо мне позаботились [медики]. Я похудел, потому что был обезвожен, я был не в форме, но играл, так как это был четвертьфинал чемпионата мира", – вспомнил Варан.

Но такой случай оказался не единственным в профессиональной карьере звездного защитника. В период выступлений за Реал (2011 – 2021 годы) Рафаэль назвал еще как минимум один похожий по симптомам ощущений случай, когда пережил нечто подобное. 2 июля 2020 года в разгар пандемии коронавируса, когда традиционные сроки розыгрышей футбольных турниров в Европе полетели в тартарары, и клубы были вынуждены летом экстренно доигрывать остаток предыдущего сезона, Реал на своем поле в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги принимал Хетафе. Матч завершился победой "бланкос" со счетом 1:0, однако Варан провел на поле лишь 33 минуты, после чего был заменен из-за проблем со здоровьем.

Сейчас француз рассказал, что после одного из эпизодов, когда он сыграл в мяч головой, с ним начало происходить что-то непонятное. Защитник внезапно почувствовал себя крайне измученным и обессиленным и попросил замену. Подобное состояние сопровождало Варана еще несколько дней, из-за чего он был вынужден пропустить следующий календарный матч чемпионата Испании против Атлетика (1:0), который состоялся уже 5 июля.

А вот на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20 против Манчестер Сити Варан уже появился в стартовом составе Реала. Игра была крайне важной для "бланкос", которые проиграли на выезде со счетом 1:2, и собирались отыгрываться. Но в Мадриде сильнее опять оказались "горожане" (2:1), забивавшие после ошибок Варана. Сам Рафаэль сейчас характеризует ту игру как одну из худших в своей жизни. Он признает, что не был готов на 100 процентов и еще во время предматчевой разминки "ощутил себя зрителем". Как только начался матч, французский центрбек Реала опять почувствовал себя невероятно измотанным, причем до такой степени, что ему даже "хотелось дать себе пощечину" в отчаянной попытке привести себя в тонус.

Getty Images. Рафаэль Варан

О том, что в этих двух случаях речь, вероятно, шла о полученных микросотрясениях мозга Рафаэль Варан узнал лишь недавно, когда попросил у руководства Манчестер Юнайтед пропустить один из поединков в начале сезона, мотивировав это "усталостью глаз". Боссы английского клуба серьезно отнеслись к жалобам звездного французского центрбека и пригласили специалистов, которые бы смогли понять, в чем может заключаться причина плохого самочувствия футболиста, собрав и обработав его жалобы.

"Впервые я услышал об этом [микросотрясении мозга] лишь в текущем сезоне, когда к нам приехали специалисты, чтобы поговорить… Часто, будучи игроками, мы не понимаем и даже не думаем о проведении тестов. Ранее в текущем и предыдущем сезонах я неоднократно бил по мячу головой в играх за Манчестер Юнайтед, а в последующие дни чувствовал ненормальную усталость, а также некоторую напряженность в области глаз. Я сообщил об этом нашему техническому персоналу, который настоятельно рекомендовал мне не играть. В итоге я сдал тест, а это означало, что мне было необходимо пропустить следующий матч", – рассказал Варан.

Очевидно, речь идет об игровой паузе, которая случилась в карьере Варана в начале сентября минувшего года. 26 августа Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Ноттингем Форест (3:2), однако Рафаэль провел только 45 минут, после чего был заменен на Виктора Линделефа. Впоследствии Варан пропустил два поединка – против Арсенала (1:3) и Брайтона (1:3), – вернувшись на поле в матче АПЛ с Бернли (1:0), который состоялся 23 сентября. Да и то во встрече с "бордовыми" появление французского бека оказалось вынужденным, так как он в концовке заменил получившего повреждение Серхио Регилона.

Также Варан рассказал, что медицинские эксперты посоветовали всем футболистам Манчестер Юнайтед воздерживаться от ударов головой по мячу более 10 раз во время тренировки. И пускай подобное правило невозможно ввести и отследить по ходу официальных поединков, но сам Варан уже сейчас посоветовал своему семилетнему сыну, занимающемуся футболом, вообще не играть в мяч головой.

"Мой семилетний сын играет в футбол, и я посоветовал ему не бить по мячу головой. Даже если это не приведет к немедленной травме, мы знаем, что в долгосрочной перспективе повторные потрясения могут иметь вредные последствия. Я не знаю, доживу ли я до 100 лет, но я знаю, что повредил свое тело. Как футболисты, играющие на самом высоком уровне, мы привыкли к боли, мы немного похожи на солдат, крутых парней, символов физической силы, но эти симптомы почти незаметны. Если у тебя болит нога и ты хромаешь, это видят все. Но при травме головы мало кто решится сказать, что устал, или что у него мигрень, усталость глаз... Поэтому сначала мы просто говорим себе, что это пройдет", – заключил Варан.

Getty Images. Рафаэль Варан и Кевин Де Брюйне

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На самом деле, нынешнее интервью Варана в Англии воспринимается намного серьезнее, чем может показаться на первый взгляд некоторым украинским болельщикам. Все из-за трагической истории смерти экс-форварда Вест Бромвич Альбион и сборной Англии (5 матчей в 1969-1970 годах) Джеффа Асла, которая произошла в январе 2002 года. Бывший футболист скончался в возрасте 59 лет от, как первоначально считалось, болезни Альцгеймера.

"Никто в футболе не хочет выяснять, является ли этот вид спорта убийцей", – заявила тогда Дон Асл, дочь Джеффа.

Однако дальнейшее расследование смерти Джеффа Асла, на котором настояли его близкие родственники, пришло к выводу, что экс-футболиста действительно "убила работа". В 2014 году было заявлено, что прежняя причина смерти (болезнь Альцгеймера) оказалась неточной. Асл страдал хронической травматической энцефалопатией – дегенеративным заболеванием, вызванным повторными легкими травмами головного мозга (микросотрясениями, о которых и рассказывал Рафаэль Варан).

Асл оказался далеко не единственным известным экс-футболистом из Англии, скончавшимся от проблем с головным мозгом. В то время как болельщики "трех львов" до сих пор помнят и восторгаются великолепной командой, которая в 1966 году выиграла титул чемпиона мира, мало кто решается говорить на тему, что минимум пятеро футболистов основного состава в финальном матче из той сборной Англии впоследствии умерли от той или иной формы деменции. И это речь идет только о наиболее известных персонах!

Именно поэтому в 2015 году в Англии был создан Фонд Джеффа Асла, который выступает за всецелую поддержку инициатив по проведению исследований связи между травматической энцефалопатией и игрой в футбол. Эта организация уже успела заручиться поддержкой Ассоциации профессиональных футболистов и Премьер-лиги, и вместе они создали специальный фонд для оказания финансовой помощи бывшим игрокам и их семьям, пострадавшим от нейродегенеративных заболеваний. Также с 2021 года на всей территории Великобритании было запрещено играть головой на футбольных турнирах, где соревнуются дети в возрасте до 12 лет.

Впрочем, эта проблема все еще не является очевидной даже для такого высокоразвитого общества как британское. Специалисты отмечают, что в тамошней футбольной культуре все еще существует своего рода принцип "мужественности". Например, экс-капитан Манчестер Юнайтед Рой Кин, когда его попросили высказаться на тему микросотрясений мозга в профессиональном футболе, был крайне прям и тверд в оценках: "Если вас беспокоит физическая сторона любого вида спорта, тогда играйте в шахматы".

Позиция Кина найдет немало сторонников, которые скажут, что футболисты, как и люди других профессий, банально сделали свой выбор, и понимают все риски, на которые идут ради значительно больших зарплат, чем во многих других сферах экономической деятельности. Но постепенно ситуация меняется, и не исключено, что нынешние признания Рафаэля Варана, который является игроком топ-уровня, помогут вновь вернуть ее в число наиболее обсуждаемых и требующих немедленного решения.

Пока сложно представить, чтобы в профессиональном футболе было запрещено играть головой, однако медицинские специалисты продолжают настаивать – интенсивность матчей в современных реалиях просто заоблачная. Для того, чтобы человеческий организм мог полноценно восстанавливаться, требуется увеличивать перерывы между поединками, или вводя искусственные ограничения для каждого футболиста по количеству проведенных матчей в сезоне.

Как мы понимаем, последние предложения уж точно не лишены здравого смысла, однако современный футбол уже давно является гигантской индустрией по генерации доходов, и отказываться даже от самой небольшой их части вряд ли пожелают как чиновники ФИФА или УЕФА, так и их коллеги из региональных ассоциаций…

Текст: meta.ua/sport