Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити

3 апреля форварду «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэлу Жезусу исполнилось 27 лет. Это возраст, к которому любой футболист, претендующий на что-то существенное, должен уже подходить с какими-то достижениями за плечами. Но Габриэл Жезус в этом отношении фигура, откровенно говоря, неоднозначная.

С одной стороны, бразилец к своему нынешнему возрасту имеет в активе больше титулов чемпиона Англии, чем Тьерри Анри, Алан Ширер и Гарри Кейн вместе взятые, а также является вторым среди бразильских легионеров по количеству забитых мячей в истории АПЛ (73, что уступает лишь показателю Роберто Фирмино, имеющему на своем счету 82 гола).

Но с другой стороны, Жезуса достаточно часто ассоциируют именно с тем, что он не делает, что у него не получается, нежели с его достижениями. Бразильскому форварду всегда чего-то не хватает, практически все болельщики, активно следящие за английской Премьер-лигой, могут легко вспомнить одно или несколько своих замечаний, которые у них в тот или иной период появлялись в отношении Жезуса. То он слишком мало забивает, то упускает большое количество голевых шансов, а то и просто проводит в лазарете слишком много времени.

Жезусу реально не повезло оказаться в «Манчестер Сити» в период между эпохами двух топовых голеадоров – Серхио Агуэро и Эрлинга Холанда. По этой причине, оценивать успехи бразильца всегда будут именно в сравнении с тем, что удавалось аргентинцу, и что показывает сейчас норвежец. В конечном итоге, из-за недостаточной результативности в центре нападения, но готовности с невероятным уровнем самопожертвования работать на поле, Жузеп Гвардиола и решил перепрофилировать Жезуса в флангового нападающего. Теперь же подобная идея, очевидно, все больше и больше увлекает и коуча «Арсенала» Микеля Артету. Другой вопрос, что если тренер потерял веру в способность центрфорварда регулярно забивать мячи и начал искать для него новую роль на поле, то и болельщики очень скоро сделают то же самое.

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус против Бернарду Силвы

В недавнем поединке «Манчестер Сити» и «Арсенала» (0:0), который состоялся 31 марта в рамках очередного тура АПЛ, Габриэл Жезус неожиданно для многих объявился в стартовом составе «канониров» именно как левый фланговый нападающий. До этого бразилец не объявлялся в «первой одиннадцатке» с 30 января, когда помог «Арсеналу» обыграть на выезде «Ноттингем Форест» (2:1).

За 72 минуты, которые Жезус провел на поле, он показал, почему одновременно является и мечтой почти для любого тренера, и источником разочарований. Габриэл нанес по воротам соперника три удара, а это больше половины от всего количества попыток лондонцев (таковых статистики Wyscout насчитали пять), но ни один из них не пришелся в створ. Его попытки расстроить голкипера «горожан» оказались либо поспешными, либо были предприняты слишком поздно, из-за чего потерпели неудачу.

Тем не менее, Габриэл Жезус оказал неоценимый вклад в нейтрализацию угроз, которые футболисты «Манчестер Сити» пытались реализовать через зону левого фулбека «Арсенала» Якуба Кивера. Польский защитник оказался «мишенью» для «горожан» фактически с самого начала матча, и во многом благодаря самоотверженности и скоростной работе Жезуса, неоднократно отходившего назад (в активе бразильца 8 перехватов мяча, из которых шесть – на своей половине поля!), «Арсеналу» удалось избежать глобальных неприятностей.

«По сути, Микель Артета использовал схему 4-4-2. Два крайних игрока действовали как бы в удвоении. Помню, когда я играл на позиции правого защитника против Марка Овермарса, Давида Жинола или Арьена Роббена, то не мог справиться с ними один на один. В таком случае действительно нужна поддержка со стороны игрока атаки, который бы отходил назад и усложнял задачу атакующему. Жезус и Сака сегодня были абсолютно выдающимися в этом отношении. Работа, которую они проделали для своей команды, была блестящей», – заявил после матча в студии Sky Sports экс-фулбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Невилл.

Жезус же охарактеризовал свою работу куда проще: «Я стараюсь делать все возможное, чтобы помочь своей команде. Неважно, где я играю, я всегда стараюсь и отдаю все силы. Я сделал это [против «Сити»]. Я был очень глубоко, обычно я не действую так глубоко, но мне приходилось играть именно так. Думаю, что помогаю своей команде, играя таким образом. А еще, когда мы атаковали, я создал несколько моментов. Я мог бы сыграть немного лучше, но футбол иногда бывает таким».

За свое невероятное трудолюбие и самоотверженности Жезус действительно очень популярен среди тренеров и партнеров по команде. Прямо сейчас Габриэл является одним из лучших игроков атаки в АПЛ, умеющих грамотно прессинговать и закрывать защитников соперника. Но проблема заключается в том, что сам Жезус ранее неоднократно давал понять, что ему все-таки куда больше импонирует работа в центральной зоне нападения. А сейчас, если Артета продолжит активно использовать бразильца в ширине атаки, трансформация Габриэла из центрфорварда во флангового нападающего рискует оказаться быть завершенной окончательно. По сути, Жезус окажется улучшенной версией Джордана Айю – невероятно работоспособного и трудолюбивого игрока атаки, который уже и забыл, каково это – забивать много мячей и быть типичным центрфорвардом.

Пока тенденция, что Жезус в «Арсенале» пришел к тому, от чего уходил в «Манчестер Сити», прослеживается даже по тепловым картам бразильца за последние три сезона в АПЛ. Если в минувшем чемпионате Англии бразилец чаще всего оказывался именно на позициях, присущих центральному нападающему, то сейчас он гораздо чаще обитает на левом фланге – там, где приносит пользу команде, но не способен забивать по нескольку десятку мячей за сезон.

Впрочем, в аспекте неудач Габриэла Жезуса нельзя игнорировать и его травмы, которые привели к понижению статуса бразильца в атакующей иерархии «Арсенала». Из-за повреждения колена, которое форвард получил в декабре 2022 года, он оказался в лазарете на более чем три месяца, после чего еще неоднократно оказывался на больничной койке именно из-за проблемами с коленями.

Всего в «Арсенале» у Габриэла Жезуса к настоящему моменту было пять отрезков, когда бразилец был вынужден пропускать матчи из-за травм. Четыре из них связаны именно с коленями…

Неудивительно, что уже сейчас эксперты предполагают, что наиболее активно в летнее трансферное окно «Арсенал» будет работать на рынке над поиском нового центрфорварда. Им может стать нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш, который в текущем сезоне демонстрирует просто феноменальную результативность, и которого ранее в АПЛ уже забраковали именно из-за якобы низкого уровня футбольного интеллекта.

Причем за Дьекереша «Арсеналу» придется заплатить не менее 100 миллионов евро, так как в «Спортинге» четко обозначили свое нежелание продавать 25-летнего шведа дешевле, чем прописано в его клаусуле.

Если трансфер такого масштаба Артета летом все-таки осуществит, то Габриэл Жезус вновь придет к хорошо известной карьерной развилке, на которой ему предстоит ответить самому себе на один ключевой вопрос: оставаться в «Арсенале» и играть на фланге атаки, либо же цепляться за последний шанс проявить себя истинным центрфорвардом, но уже в другом клубе? Именно ближайшие пару месяцев и должны помочь бразильцу дать окончательный ответ на этот вопрос…