«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
Досталось тренеру Маурисио Почеттино
Наставник «Челси» Маурисио Почеттино в матче Кубка Англии против «Лестера» заменил украинского вингера Михаила Мудрика на 78-й минуте, выпустив Карни Чуквуемеку.
Как отметил комментатор матча Дмитрий Джулай, болельщики Синих во время ухода Мудрика с поля скандировали в адрес тренера «ты не знаешь, что ты делаешь».
В это время операторы крупным планом показывали лицо Почеттино. В соцсетях сообщается, что фаны разочарованы тем, что именно активного Мудрика сняли с игры.
Забавно, что именно Чуквуемека забил победный гол в компенсированное время (4:2).
Mauricio Pochettino's decision to sub Mykhailo Mudryk was greeted with boos from the home fans. #CHELEI | #CFC pic.twitter.com/q55nGboj2Z— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 17, 2024
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