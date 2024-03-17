Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
Англия
17 марта 2024, 16:36 | Обновлено 17 марта 2024, 16:43
1119
3

«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика

Досталось тренеру Маурисио Почеттино

17 марта 2024, 16:36 | Обновлено 17 марта 2024, 16:43
1119
3
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино в матче Кубка Англии против «Лестера» заменил украинского вингера Михаила Мудрика на 78-й минуте, выпустив Карни Чуквуемеку.

Как отметил комментатор матча Дмитрий Джулай, болельщики Синих во время ухода Мудрика с поля скандировали в адрес тренера «ты не знаешь, что ты делаешь».

В это время операторы крупным планом показывали лицо Почеттино. В соцсетях сообщается, что фаны разочарованы тем, что именно активного Мудрика сняли с игры.

Забавно, что именно Чуквуемека забил победный гол в компенсированное время (4:2).

По теме:
Челси – Лестер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Автогол года! Защитник Челси забил в свои ворота с 30 метров
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
Кубок Англии по футболу Лестер Михаил Мудрик Челси Маурисио Почеттино
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
Футбол | 16 марта 2024, 17:40 0
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча

Андрей пропустил 18 гол в этом сезоне

Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бокс | 16 марта 2024, 18:04 2
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком

Диллиан Уайт не смог выбрать победителя боя

Мудрик будет разрывать? Стали известны составы на матч Челси – Лестер
Футбол | 17.03.2024, 13:55
Мудрик будет разрывать? Стали известны составы на матч Челси – Лестер
Мудрик будет разрывать? Стали известны составы на матч Челси – Лестер
Новый тренер Полесья оценил неудачный дебют и рассказал о задаче на сезон
Футбол | 17.03.2024, 15:45
Новый тренер Полесья оценил неудачный дебют и рассказал о задаче на сезон
Новый тренер Полесья оценил неудачный дебют и рассказал о задаче на сезон
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Футбол | 17.03.2024, 07:02
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Ось така відповідь фанам ,якщо це і справді до Почеттіно було....
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
anacreon
Мені навпаки здалося, що це свистіли Мудрику за чергову пасивну гру. Бо вже дістав своїм небажанням бігати в атаку. Тепер знову почне з лавки.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
15.03.2024, 17:06 10
Футбол
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 08:15 11
Теннис
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
16.03.2024, 22:13 16
Футбол
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
17.03.2024, 00:22 9
Биатлон
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
15.03.2024, 20:23 1
Футбол
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 02:20 37
Теннис
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
16.03.2024, 11:25 2
Теннис
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
16.03.2024, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем