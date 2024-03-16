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16 марта 2024, 07:45 | Обновлено 16 марта 2024, 07:47
1265
0

Жребий еврокубков, Куртуа вернется, Пидручный в топ-10, поражение Костюк

Главные новости за 15 марта на Sport.ua

16 марта 2024, 07:45 | Обновлено 16 марта 2024, 07:47
1265
0
Жребий еврокубков, Куртуа вернется, Пидручный в топ-10, поражение Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 марта.

1A. Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
В Ньоне определили контуры финальной стадии евросезона

1B. С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго еврокубка

1C. Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
В швейцарском Ньоне определены пары решающих раундов

2. Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Возвращение голкипера ожидается после перерыва на матчи сборных

3. Все решил стандарт. Александрия на своем поле обыграла Ворсклу
Единственный гол был забит во втором тайме

4. Дубль Траоре и первый гол Ариэльсона. Шахтер и Карпаты сыграли вничью
Товарищеский матч во Львове завершился со счетом 2:2

5. ВИДЕО. День сборной Украины. Две тренировки, приезд Забарного и Миколенко
Сине-желтые готовятся к матчу квалификации Евро-2024 против Боснии

6A. Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Марта не сумела пройти первую ракетку мира в полуфинал супертурнира в США

6B. Снигур обыграла еще одну теннисистку без флага на турнире ITF в Чехии
Дарья в двух сетах остановила Анастасию Тихонову

7A. Кенмор. Пидручный – в топ-10 спринта на Кубке мира, победа Йоханнеса Бё
Украинский биатлонист избежал штрафных кругов

8A. ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
Команда близка к повышению в классе

8B. Лицензия досталась сопернику. Юлиан Бойко проиграл финал плей-офф Q Tour
Украинский снукерист уступил Амиру Сархошу из Ирана со счетом 8:10

9A. Джойс возвращается. Нового соперника он обязательно сломает
Шансы на победу оппонента очень низкие

9B. Хьюз – тест для Сепеды. Он претендует на Ломаченко или Камбососа
Бой, который ответит на основные вопросы

10A. Таблица коэффициентов УЕФА. Греция выдала ударный четверг и оторвалась
Украина будет иметь 21-ю позицию на старте нового евросезона

10B. Бриллиант академии Днепра-1. Как Максимов не может раскрыть талант Кивинды
19-летнему «украинскому Мбаппе» пора бы уже начать оправдывать авансы

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Атлетико и Боруссия Д прошли дальше, гол Забарного, сборная уехала на сборы
Победы Динамо и Шахтера, Украина U17 – на Евро, Арсенал и Барселона – в 1/4
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Источник Sport.ua
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