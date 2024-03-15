Бриллиант академии Днепра-1. Как Максимов не может раскрыть талант Кивинды

В последние годы в украинском футболе наметилась четкая тенденция к росту количества реально талантливых молодых исполнителей. Наших юных футболистов уже немало в академиях топовых европейских клубов, а за некоторыми из тех, кто после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны остался на родине уже вовсю следят скауты континентальных грандов.

Впрочем, путь от юношеского во взрослый футбол удается пройти далеко не всем. Более того, очень немногие из числа лидеров команд U-17 или U-19 впоследствии оказываются способны становиться настолько же важными футболистами и в первых командах, во взрослом футболе.

В «Днепре-1» одним из ключевых бриллиантов академии клуба последних лет является, безусловно, Даниэль Кивинда. Уроженец Харькова еще в 2016 году перебрался в Днепр, где вскоре оказался в академии местных «спортклубовцев». За отменные скоростные качества Даниэля достаточно быстро нарекли не иначе как «украинским Килианом Мбаппе», и на юношеском уровне Кивинда оправдывал это громкое прозвище, забивая мячи в ворота соперников буквально «пачками».

Ожидалось, что в 2022 году Кивинду будут планомерно подводить под первую команду «Днепра-1», где в Даниэле видели потенциального преемника для Артема Довбика, но все изменила война. В какой-то момент и вовсе возник вопрос о том, а не потеряет ли Украина этого талантливого нападающего. По информации, которую в своем авторском тексте «Что нужно знать о 12 главных украинских талантах» летом 2022 года излагал Сергей Тищенко, родственники Кивинды проживают в Англии, по причине чего всерьез рассматривалась возможность получения Даниэлем британского гражданства с перспективой смены вектора и футбольной карьеры на уровне сборных.

Более того, в 2022-м серьезный интерес к Кивинде начала проявлять «Бенфика» – португальский гранд, в котором буквально на поток поставлен поиск талантов по всему миру. Все даже шло к тому, что «Днепр-1» согласится на продажу своего вундеркинда, но в какой-то момент сделка сперва была поставлена на паузу, а затем и вовсе сошла на нет. Тогда перейти в «Бенфику» Кивинде помешал объективный фактор в виде проблем со здоровьем. Но, вернувшись в «Днепр-1» и восстановившись от травмы, Даниэль снова начал вовсю «стучаться» в первую команду «спортклубовцев», а после продажи Довбика руководство клуба вернулось к своему прежнему стремлению сделать из юного гения полноценного преемника Артема.

scdnipro1.com.ua. Даниэль Кивинда

Летом 2023 года Артем Довбик за 7,75 миллионов евро перешел из «Днепра-1» в «Жирону», однако это вовсе не послужило для Кивинды автоматическим «пропуском» в основной состав первой команды. С тех пор Даниэль сыграл за «спортклубовцев» лишь 279 минут в рамках 10 поединков во всех официальных турнирах (2 – в квалификации Лиги Европы, 1 – в Кубке Украины и 7 – в украинской Премьер-лиге). При этом, на счету Кивинды все еще нет ни одного забитого мяча за первую команду «Днепра-1», а в марте нынешнего года Даниэля уже успели дважды сперва выпустить на замену по ходу поединка, а спустя некоторое время вновь посадить на скамейку запасных, совершив так называемую обратную замену.

После матча с «Оболонью» (1:0), когда Кивинда провел на поле только 35 минут, главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов более чем строго и даже жестко прокомментировал обратную замену бриллианта академии «спортклубовцев».

«Уговаривать никого не будем. Каждый футболист здесь получает деньги, он должен выходить на поле и отдаваться игре», – сказал Максимов.

Менее чем через две недели ситуация повторилась, когда Кивинда сперва вышел на замену в поединке против ЛНЗ (1:1), но проведя на поле только 19 минут снова был посажен на скамью запасных при помощи обратной замены. После игры с командой из Черкасс комментировать ситуацию пришлось уже одному из ассистентов Максимова Сергею Ревуту, который дал понять, что пока Кивинда не оправдывает ожиданий тренерского штаба.

«Обратная замена Кивинды? Молодые ребята выходят, им нужно адаптироваться. Ждем от Кивинды, что вот-вот, что выйдет и поможет, но пока... Других вариантов нет», – заявил Ревут.

Но все ли так плохо в игре Кивинды, и действительно ли молодой форвард абсолютно проваливал игру в те отрезки времени, которые были ему предоставлены, чтобы проявить себя? Если оценивать поверхностно и бегло, то на счету Даниэля не оказалось голевых действий, а так как он – центрфорвард, то с поставленной задачей забивать мячи или ассистировать партнерам молодой талант однозначно не справился. Но ждать за суммарные 54 минуты, которые Кивинда провел на поле в матчах с «Оболонью» и ЛНЗ чего-то феноменального от 19-летнего игрока – согласитесь, это практически то же самое, что верить в снег в Сахаре при температуре окружающей среды в +50 градусов по Цельсию.

Для более адекватного восприятия выступлений Кивинды в двух матчах, когда форвард пережил обратные замены давайте обратимся к статистике. И не просто к голым цифрам, а к сравнению определенных показателей Даниэля с аналогичными данными, которыми в тех же матчах против «Оболони» и ЛНЗ отличился опытный коллега Кивинды по амплуа 31-летний Александр Филиппов.

Как видим, статистика обоих форвардов «Днепра-1» в матчах против «Оболони» и ЛНЗ в целом смахивает на название песни Виктора Павлика «Ні обіцянок, ні пробачень». В том смысле, что нестандартных действий зрители и тренерский штаб не увидели ни от Филиппова, ни от Кивинды. Ноль попыток обводок суммарно от двух футболистов атаки в двух матчах – это звучит почти как приговор…

Единственное в чем Филиппов преуспел гораздо больше своего молодого конкурента – это результативность. На счету Александра по одному забитому мячу в каждом из поединков, причем кроме опытного форварда в рядах «Днепра-1» в играх с «Оболонью» и ЛНЗ из стана «спортклубовцев» не забивал больше никто. Но в остальном Филиппов также не демонстрировал выдающийся футбол, и в целом менявшему его Кивинде предъявить что-то, кроме неспособности отличиться забитым мячом, больше нечего.

Если взять во внимание матч «Днепра-1» против «Руха» (0:1), который состоялся между поединками «спортклубовцев» против «Оболони» и ЛНЗ, то здесь Филиппову забить не удалось, но опытный центрфорвард не был заменен до самого финального свистка, а Кивинда вышел на замену на 52-й минуте вместо Горбунова и провел на поле остаток поединка, не будучи подвергнутым обратной замене.

В матче против «Руха» Александр Филиппов не только не забил (в его активе два удара, причем оба – мимо ворот), но и продемонстрировал, если доверять цифрам Wyscout, просто кошмарный показатель в плане эффективности единоборств. Из 21 действия Филиппов не завершил в свою пользу ни одного (!!!), и это очень контрастирует даже с отнюдь не выдающимся аналогичным показателем у Кивинды (12 единоборств всего, из которых 4 – выигранные).

Глобально говоря, Филиппов в последних матчах выглядел лучше Кивинды только в том, что касается непосредственно забитых мячей. Александр забивал, а вот Даниэль – нет. Поэтому Максимов и его тренерский штаб не лукавили, когда говорили что-то вроде «выйдет и поможет». Помощь от центрфорварда в их понимании для команды важна только в виде забитых мячей, но никак не эффективности единоборств и прочего, что ценится, например, в «Шахтере» при оценке действий Даниила Сикана.

С другой стороны, насколько вообще стоило бы ждать быстрого превращения Кивинды в топ-бомбардира «Днепра-1»? Давайте не забывать, что Даниэль – это фактически вчерашний юниор, который выступал за «академиков», и если бы он с ходу выигрывал конкуренцию у 31-летнего оппонента, то во-первых, сейчас бы за ним выстроилась очередь из европейских клубов, а во-вторых, это было бы приговором для того же Филиппова, сыгравшего на уровне УПЛ в восемь раз больше поединков, нежели Кивинда.

Хуже всего то, что двумя решениями об обратной замене Максимов и его ассистенты могут попросту психологически «прихлопнуть» Кивинду, от чего молодой форвард не факт, что отойдет вообще. Вряд ли стоит что-то говорить, насколько важно для начинающих профессиональных игроков ощущать доверие со стороны тренера, и насколько ключевым подобный фактор может оказаться впоследствии с точки зрения дальнейшего развития карьеры игрока. Пример Мудрика, которому доверяли и которого лелеяли в «Шахтере», но который лишился этого всего в «Челси» в чем-то весьма показателен, хотя и не применим к данной ситуации буквально.

Поведение Юрия Максимова в отношении Кивинды в целом весьма понятно: тренер оказался под давлением из-за серии откровенно неудачных результатов (в весенней части сезона УПЛ «спортклубовцы» добыли лишь одну победу в четырех поединках, набрав лишь пять очков и не играв ни с кем из грандов). У наставника днепрян сейчас нет времени, чтобы наигрывать Кивинду, давать ему возможности «набивать шишки», поучать, воспитывать и развивать. Коуч хочет иметь под рукой готового и качественного игрока атаки, способного реально конкурировать с Филипповым. Но в лице 19-летнего Кивинды игрока такого профайла Максимов не получил, и теперь обратными заменами молодого футболиста пытается то ли что-то доказать руководству «Днепра-1», то ли просто демонстрирует собственное бессилие. Ведь тренерский штаб «спортклубовцев» имел возможность оценить Кивинду на сборах, и если форвард категорически не подходил Максимову, то почему не был отправлен набираться опыта хотя бы в аренду, а сейчас выступает объектом для показательной порки?

Конечно, не будем исключать и возможные проблемы со стороны игрока – в частности, еще Александр Кучер, отвечая на вопрос о перспективах Кивинды в первой команде, почему-то вспомнил, как молодые футболисты любят «взлетать», после чего их «тяжело опустить на землю». Но в целом на то в клубе и существуют многочисленные департаменты, а в команде есть тренерский штаб – чтобы трезво оценивать возможности и перспективы по каждому исполнителю. И если Кивинда настолько плох или не готов, что теперь его приходится менять после выхода на замену, то почему «Днепр-1» раньше не использовал возможность получить неплохую сумму за своего таланта от клуба MLS «Шарлотт»?

В конце концов, так хочется, чтобы у нас научились либо правильно развивать талантов и доводить их до хорошего уровня профессионализма, после чего продавать за большие деньги в Европу, либо же, если по каким-то причинам реализовать потенциал юниоров не удается, то пользоваться ситуацией на рынке и вовремя продавать игроков, когда те еще не успели из «бриллиантов» превратиться в «пустую породу». Это, собственно, и есть прописные истины эффективного менеджмента и кадровой политики, особенно если перед клубом стоит задача выйти на самоокупаемость, а в ближайшей перспективе еще и начинать приносить прибыль…