К Яремчуку. Днепр-1 близок к продаже перспективного форварда в Бенфику

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» близок к продаже в «Бенфику» 17-летнего форварда Даниэля Кивинды.
Украинский игрок, имеющий африканские корни, недавно продлил контракт с клубом, но в нынешней ситуации «Днепр-1» готов к полноценной продаже.
Кивинда в этом сезоне чемпионата U-19 забил 14 голов, а также привлекался к работе с первой командой.
Источник — ТаТоТаке
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