К Яремчуку. Днепр-1 близок к продаже перспективного форварда в Бенфику

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» близок к продаже в «Бенфику» 17-летнего форварда Даниэля Кивинды.

Украинский игрок, имеющий африканские корни, недавно продлил контракт с клубом, но в нынешней ситуации «Днепр-1» готов к полноценной продаже.

Кивинда в этом сезоне чемпионата U-19 забил 14 голов, а также привлекался к работе с первой командой.