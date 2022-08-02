Что нужно знать о 12 главных украинских талантах

Если хочешь узнать, какой будет твоя национальная сборная за 5 лет, обрати внимание на юношеские команды. Украина – футбольная страна. У нас всегда хватало талантов. Попробуем выделить 12-ку наиболее перспективных украинских футболистов.

Давид Фесюк, 17 лет

Амплуа: голкипер

Клуб: «Хайдук», Хорватия

Давид Фесюк дебютировал за первую команду Хайдука, едва ему исполнилось 17 лет. Главный тренер команды из Сплита Валдас Дамбраускас выпустил украинского вратаря во время благотворительного матча против «Шахтера» на последние 15 минут игры. Давид не только впервые предстал перед своенравной публикой «Хайдука», но и получил капитанскую повязку, и стал самым молодым капитаном в истории хорватского клуба.

Сегодня Фесюк – полноценный игрок первой команды «Хайдука». Его физические тесты после отпуска были настолько впечатляющими, что его сразу перевели в первую команду. Украинец тренируется и работает с главной командой, а игровую практику будет получать с юношами. На товарищеский матч юношеской команды против взрослой команды «Славии» Сараево Давида возил администратор команды за 250 км и сразу же забрал обратно, чтобы не пропустил тренировку с первой командой. Хорваты живут за счет продажи игроков, поэтому такое доверие к Фесюку свидетельствует о его перспективах и талантах.



ФК Хайдук

Украинский голкипер в первой команде работает вместе с такими могиканами, как Даниэль Субашич и Ловро Калинич. Первый известен своими выступлениями за «Монако», а второй поиграл в Бельгии и за «Астон Виллу» в АПЛ, а теперь капитанит в Сплите. Даниэлю и Ловро уже за тридцать. Ждем дебюта Фесюка в чемпионате Хорватии уже в этом сезоне.

Отличие Фесюка перед украинскими вратарями – хорошая игра ногами. В этом компоненте он себя чувствует очень хорошо. Кроме того, нет проблем с реакцией, игрой на выходах. Сам по себе эрудированный парень, свободно говорящий на английском, испанском, итальянском, не говоря уже о хорватском и словацком.

Давид является воспитанником Академии Марека Хамшика. Выступал в Словакии за «Слован». С лета 2021 года выступает за «Хайдук». Вратарь мог пойти раньше на повышение. Он был на просмотре в «Реале», «Валенсии», «Вильярреале», но отсутствие паспорта ЕС у родителей не позволило законно переехать в Испанию. С осени 2021 года выступает за юношескую сборную Украины, хотя активный интерес к игроку проявляла Словакия.

Алексей Гусев, 17 лет

Амплуа: правый защитник

Клуб: «Динамо»

У сына легендарного игрока сборной Украины и «Динамо» Олега Гусева есть все возможности превзойти своего отца. У «Динамо» никогда особо не было династий. Гусевы в этом могут быть первыми.

Алексей, как и отец, выступает на позиции флангового игрока. Нынешний ассистент главного тренера «Динамо» начинал в нападении, затем играл на позиции правого полузащитника, а в нужный момент даже играл в защите. Гусев-младший действует на позиции правого защитника. В отличие от отца, имеет хорошие антропометрические данные. Рост 187, что позволяет ему хорошо себя чувствовать при силовой борьбе и стандартах. При этом нет никаких проблем со скоростными качествами. Как ни странно для позиции флангового защитника, Алексей – результативный футболист. Отлично себя проявляет во время стандартов у ворот соперника.

Сборная Украины в мае играла матчи элит-раунда за право играть на Евро U-17. Если Косово и Польша были соперниками не самого высокого уровня, то матч против Италии показал потенциал наших игроков. Так вот, итальянцы возили наш левый фланг, проваливался центр защиты, а на правом фланге был относительный порядок. Гусев не проиграл в скорости, борьбе, да еще и ходил вперед.

Антон Боль, 19 лет

Амплуа: центральный защитник

Клуб: «Динамо»



ФК Динамо

Когда Луческу только возглавил «Динамо», он знакомился с потенциалом имеющихся игроков. Кроме игроков первой команды и выступавших в арендах, опытный тренер смотрел также молодежь. Среди игроков, которые произвели впечатление на Мирчу, был и Боль. Но все перечеркнула тяжелая травма крестообразной связки, которая лишила уроженца Житомира футбола почти на год. А так Боль вполне мог бы занять место Забарного.

В прошлом сезоне динамовская юношеская команда успешно играла в Юношеской Лиге УЕФА. Команда Игоря Костюка на групповой стадии дважды разобралась с «Баварией», победила «Барселону» и в Киеве сокрушила будущего победителя турнира «Бенфику». Много разговоров об атакующих игроках команды, но большая заслуга в результате принадлежит Болю. Он являлся лидером защиты команды, шефом обороны.

Боль обладает прекрасной антропометрией для центрального защитника. Хорошо ведет силовую борьбу, играет на втором этаже, при этом имеет хорошую первую передачу и хорошо работает с мячом. Если «Динамо» продаст Забарного, то именно Боль должен занять его место.

Сейчас Луческу шаг за шагом его подпускает в первую команду. Конкуренция в защите у «Динамо» велика. Поэтому нужно потерпеть и много работать. Сегодня Антон в 19 лет является основным защитником молодежной сборной Украины. Со временем он будет только повышать свой уровень и приобретать опыт.

Андрей Булеза, 18 лет

Амплуа: левый защитник

Клуб: «Шахтер»



ФК Шахтер

Уроженец Закарпатья имеет все необходимые качества для современного флангового защитника – быстрый, неуступчивый, хорошо работает с мячом, умеет поддержать атаку и отдавать хорошие фланговые передачи.

Андрей хорошо проявил себя в прошлом сезоне в Юношеской Лиге УЕФА, где был одним из лидеров команды и самых интересных игроков среди «горняков». В элит-раунде Евро-19 оставил очень хорошее впечатление. В следующем отборе должен стать основным левым защитником молодежной сборной Украины.

Думаю, что уже в этом сезоне Булеза сможет закрепиться в первой команде «Шахтера». Андрей вполне способен конкурировать с Виктором Корниенко и Богданом Михайличенко на левом фланге. Где-то Булеза по своему стилю напоминает Владислава Дубинчака, в прошлом сезоне раскрывшегося у Йовичевича.

Марко Сапуга, 19 лет

Амплуа: опорный полузащитник

Клуб: «Рух»



ФК Рух

Марко 19 лет, а он уже основной опорник клуба УПЛ. Позиция опорного полузащитника очень важна, здесь нужно иметь опыт. Все твои ошибки и просчеты на ладони и имеют шансы стать голевыми.

У Сапуги прекрасная антропометрия – 197 см рост. Он очень убедителен в силовой и верховой борьбе. Длинные ноги позволяют быть эффективными в отборе и закрывать позицию в середине поля. Кроме природных качеств, Марко еще имеет и интеллект. Довольно хорошо работает с мячом. Я бы по его характеристикам сравнил с Серхио Бускетсом.

Хорошо сыграл в элит-раунде U-19 в Нидерландах. Думаю, что осенью будет играть за молодежную сборную. Учитывая проблему с опорниками в национальной команде, в короткой перспективе может получить туда вызов.

Александр Яцык, 19 лет

Амплуа: Опорный полузащитник

Клуб: «Динамо»



ФК Динамо

Настоящий капитан и лидер юношеской команды «Динамо». Когда в Ла-Корунье киевляне уступали местному Депортиво в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА, имея численное преимущество, и казалось, что подопечные Костюка не очень понимают, как вскрывать количественную оборону соперника, слово взял Яцык. Опорник «Динамо» забил очень красивый и важный мяч, взяв всю ответственность на себя. Именно индивидуальные действия Яцыка помогли киевлянам выйти в следующий раунд.

Яцык – классический опорник. Который в середине поля закрывает свою позицию, забирает пространство у соперника. Хорошие природные данные, умение отбирать мяч и выполнять большое количество беговой работы делают его главным кандидатом на замену капитану первой команды Сергею Сидорчуку. Где-то по стилю игры они схожи.

Полузащитник «Динамо» принимал участие в элит-раунде Евро U-19. Но показать по полной себя не смог из-за травмы. Саша не был полностью готов к турниру. Должен стать важным игроком в следующем составе молодежной сборной Украины.

Егор Ярмолюк, 18 лет

Амплуа: атакующий полузащитник

Клуб: «Брентфорд», Англия

В 14 лет его привлекали к тренировкам с первой командой «Днепра-1». В 16 лет дебютировал в УПЛ. В 18 лет перешел в команду АПЛ «Брентфорд».

Егор Ярмолюк очень сильно провел элит-раунд Евро U-18 в Нидерландах. Физически уже сформирован. Очень креативный футболист. Егор Ярмолюк обладает всеми качествами и возможностями, чтобы в ближайшей перспективе стать игроком национальной команды и со временем ее лидером.

Антон Царенко, 18 лет

Амплуа: атакующий полузащитник

Клуб: «Динамо»



ФК Динамо

«Киевский Иньеста». Царенко хорошо работает с мячом, имеет светлую футбольную голову. Сильный игрок в креативном плане. Понимает очень тонко футбол и умеет удивлять своих соперников.

В прошлом сезоне Антон был одним из лидеров «Динамо» в Юношеской Лиге УЕФА. Я бы окрестил его мозговым центром команды Костюка. Чтобы Диалло или Волошин куда-то бежали, сначала кто-то должен их вывести на простор и отдать пас. Царенко связывал оборону и атаку команды.

Главная проблема Антона – антропометрия. Рост полузащитника 162 см при весе 58 кг. Если среди юношей с такими параметрами можно играть благодаря скорости, то во взрослом футболе возникают проблемы. Его просто затопчут. В физической борьбе тяжело.

Я не уверен, что Антон сможет найти себя в силовом украинском футболе. Даже во времена потери легионеров он не смог зарекомендовать себя в первой команде «Динамо» во время летних сборов. Может быть, смена чемпионата даст ему возможности для развития. Царенко – игрок больше для испанского чемпионата. Где умение работать с мячом важнее роста.

Олег Очеретько, 19 лет

Амплуа: атакующий полузащитник

Клуб: «Шахтер»



ФК Шахтер

Эксперты считают, что Очеретько уже в текущем сезоне станет одним из лидеров «Шахтера». Олег два сезона провел в Мариуполе, где получил опыт взрослого футбола. Несмотря совсем юный возраст, он не терялся на этом уровне. Очеретько - индивидуально сильный игрок, который сам может решить эпизод в свою пользу.

Очеретько – техничный игрок, обладающий хорошими физическими качествами от природы, быстрый. Не боится брать инициативу на себя. Пока только сложно определить позицию, где он лучше может раскрыться. Олег где-то по стилю игры и талантам похож на Николая Шапаренко. Возможно, позиция глубокого опорника с постоянным контролем мяча ему подходит больше всего. Кроме этого, Очеретько может сыграть также классического центрального полузащитника, действовать под форвардом или на фланге. Игор Йовичевич получает очень талантливого игрока, которого должен раскрыть еще больше.

Олег уже перерос «Мариуполь». Если бы не возвращение в «Шахтер», то он должен был ехать в Европу. Там у него были бы хорошие шансы дорасти до ведущих чемпионатов. Но в нынешней ситуации он должен показать свои таланты в «Шахтере».

Проблема только в травмах. У Очеретько их слишком много. Возможно, это последствия перехода из юношеского во взрослый футбол, когда организму нужно адаптироваться к нагрузкам.

Андрей Фирман, 17 лет

Амплуа: вингер

Клуб: «Ювентус», Италия



ФК Ювентус

Фирман – уроженец Львова. Затем он с мамой переехал в Италию, где происходит его футбольное становление. Сегодня Фирман – игрок юношеской команды «Ювентуса». Его из U-17 взяли в высшую категорию. Дойти до такого уровня в Италии очень сложно. Потому нужно очень внимательно наблюдать за игрой Андрея на Апеннинах.

Сначала он подавал авансы, как форвард, но затем Фирмана начали развивать в качестве игрока второй волны атаки. Он больше играет на фланге и может сыграть второго нападающего. Андрей физически хорошо сформирован, может вести силовую борьбу, но также быстр и техничен. Любит простор и работать с мячом.

Во время элит-раунда Евро U-17 в Италии Андрей впервые сыграл за сборную Украины. В отличие от форварда «Милана» Владислава Нагрудного, он впечатления не испортил. Правда, Андрей действовал в середине поля, а не на фланге, и не совсем был сыгран с партнерами, что где-то не позволило показать свои лучшие качества. В следующем составе молодежной сборной должен стать важным игроком.

Егор Красников, 16 лет

Амплуа: нападающий

Клуб: «Металлист»



ФК Металлист

Сын вице-президента «Металлиста» работал с первой командой во время зимних сборов и даже забил в одном из спаррингов. У Красникова-младшего очень хорошие данные для нападающего – рост под два метра, подвижность, хорошая работа с мячом, голевое чутье. У него есть все качества, чтобы вырасти в сильного современного нападающего.

Проблема с неопределенностью клуба. Все мы знаем, что у «Металлиста» сейчас непростые времена. Непонятно, останется ли Егор в системе клуба, перейдет ли в «Днепр-1» или будет проходить свое становление за границей. Я склоняюсь к тому, что Красников-младший дебютирует в УПЛ уже в новом сезоне.

Егор Красников должен стать одним из лидеров сборной Украины U-16, которая должна быть сформирована осенью, вместе с Кириллом Дехтярем из «Металлиста» и днепрянином Даниилом Ханом.

Даниэль Кивинда, 17 лет

Амплуа: нападающий

Клуб: «Днепр-1»



СК Днепр-1

Воспитанник «Металлиста», оказавшийся в Днепре, где смог раскрыться. В прошлом сезоне Даниэль стал лучшим бомбардиром недоигранного юношеского чемпионата. Зимой работал с первой командой «Днепра-1». Наверное, должен был весной дебютировать во взрослом футболе, но все изменила война

Кивинду называют «украинским Мбаппе» за хорошие скоростные качества. Когда он имеет простор, остановить этого игрока очень трудно. Возможно, позиция чистого форварда не совсем его, но со временем Даниэль будет играть на фланге или нападающего в оттяжке.

Не все так хорошо со здоровьем. За сборную U-19 нападающий так и не сыграл ни осенью, ни в июне во время элит-раунда. Насколько мне известно, у него есть проблемы с тазом. Это может помешать дальнейшей карьере.

Также следует отметить, что родственники Кивинды (бабушка и тетя) живут в Англии. Уже появлялась информация о том, что Даниэль может получить британский паспорт. Насколько известно, Кивинды сейчас нет в расположении «Днепра-1». Игрок находится в «Бенфике». В августе ему будет 18 лет и можно говорить о полноценном трансфере, чтобы избежать проблем с УЕФА. Контракт игрока с днепрянами действует до лета 2024 года.

«Бенфика» – одна из сильнейших футбольных школ Европы. В этом сезоне они выиграли Юношескую Лигу УЕФА. «Орлы» могут дать нападающему очень многое в плане развития. Со временем у сборной Украины есть шансы получить сильного нападающего, если игрок дальше будет держаться за украинский паспорт.

Сергей ТИЩЕНКО