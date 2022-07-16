Анти-Лунин. Что нужно знать о переходе Ярмолюка в Брентфорд

Игрок юношеской сборной Украины Егор Ярмолюк стал футболистом клуба АПЛ «Брентфорд». Соглашение подписано на три года с опцией продления еще на сезон. Официально сумма трансфера остается неизвестной, но ранее СМИ называли 1.5 млн евро за переход талантливого украинца

Трансфер Ярмолюка не стал большой сенсацией. За украинским талантом охотились несколько европейских клубов, специализирующихся на работе с молодыми игроками: итальянский «Удинезе», немецкий «Лейпциг» и ряд бельгийских команд. Вся проблема заключалась в том, что Егору не было 18 лет и он не является гражданином ЕС. Для переезда в Европу в таком статусе нужны нефутбольные причины. Чтобы перешел Ярмолюк, нужно было перевезти и трудоустроить его родителей и получить специальное решение от УЕФА. 1 марта Егору исполнилось 18 лет. Летом уже должно было решаться его футбольное будущее.

Проиграл конкуренцию Пихаленку

Несмотря на то, что Ярмолюку только 18 лет, но его фамилия не нова в украинском футболе. Предыдущий наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко разглядел талант футболиста еще в 16 лет, когда Егор дебютировал за первую команду днепрян. Уже тогда говорили о больших перспективах воспитанника местного футбола.

Хотя Игор Йовичевич славится работой с молодыми игроками, но время его работы в Днепре нельзя занести Ярмолюку в актив. Хорватский тренер делал ставку на других игроков в середине поля. В прошлом сезоне раскрылся бывший талант «Шахтера» Александр Пихаленок, являющийся прямым конкурентом за место на поле для Ярмолюка. Все это логично, потому что «Днепр-1» ставил перед собой амбициозные цели, поэтому нуждался в опытных игроках и конкуренции.

Более логичным выглядел бы трансфер Пихаленка за хорошие деньги в более сильный чемпионат, и дальнейшая ставка на Ярмолюка. Привычная европейская практика, когда на место одного из лидеров уже готовят замену среди молодых игроков, но вышло наоборот. Если бы у Егора было больше игровой практики и доверия от Йовичевича, возможно, он бы и никуда не перешел и формировался как футболист в Украине.

Егор не так много провел матчей в УПЛ. Мог бы еще прогрессировать в Украине. Названная сумма в 1.5 млн евро не совсем соответствует деньгам, которые можно было выручить за талантливого игрока. Дело в том, что контракт Егора со «спортклубовцами» действовал еще год. Продажа в «Брентфорд» – это реальная возможность хоть что-то заработать за своего талантливого футболиста.

Иначе был риск получить немотивированного игрока и со временем меньше денег. Это прямой камень в город генерального директора клуба Андрея Русола. «Днепр-1» не может терять своих талантов за столь малые деньги. В перспективе Ярмолюк может стоить очень дорого. Сейчас происходит нечто схожее с другим талантом днепрян Даниэлем Кивиндой, которому в конце лета исполнится 18 лет и которым интересуется «Бенфика».

Футбол Йовичевича не пошел на пользу Ярмолюку

Йовичевич играет внутри поля по схеме перевернутого треугольника. То есть, один опорник и два игрока над ним, которые должны играть важную роль в прессинге соперника. Схема аналогична той, что в свое время практиковал Ребров в «Динамо».

Дело в том, что Ярмолюк - больше креативный игрок. Если определять его позицию на поле, то это примерно десятка или, в крайнем случае, восьмой номер. Он очень хорошо работает с мячом, понимает игру, эффективен один в один, может обострить. Таким игрокам нужно давать больше свободы или работы с мячом, если не использовать игрока под нападающим. Чем-то похоже на то, как Луческу нашел место для бывшей десятки Шапаренко в опорной зоне.



ФК Днепр-1. Егор Ярмолюк

Для Йовичевича важное значение в середине поля имеет работоспособность, умение выполнять много беговой работы, а Ярмолюк - более тонкий игрок. Носить рояль он может, но лучше на нем играть.

Поэтому, возможно, не было какого-либо прогресса от Ярмолюка в последние два сезона. Он оставался на уровне одного из самых больших украинских талантов, но его значение для игры «Днепра-1» было совсем мало.

Удачное выступление за сборную Украины помогло Ярмолюку

Решающим в трансфере Егора стал элит-раунд для сборной Украины U-19 в Нидерландах. Подопечные Владимира Езерского обыграли хозяев, фаворита группы Норвегию, и сыграли вничью с сербами, но семи очков не хватило для прямой путевки на Евро в Израиль. Украинцы уступили первое место только из-за большего количества желтых карточек, имея одинаковые показатели с Сербией.

Украина ехала в Нидерланды в статусе аутсайдера. Юношеский чемпионат Украины приостановился из-за войны. Часть ведущих игроков команды не поехали на турнир из-за травм. У Езерского был только формально один форвард – новичок «Колоса» Кирилл Петров. Вот как раз на этой позиции тренерский штаб в двух первых матчах использовал Егора. Новичок «Брентфорда» не подвел – забил Норвегии и сделал ассист в матче против сербов. Хотя по своей родной позиции Ярмолюк – игрок середины поля. Он одинаково успешно может сыграть на позиции десятого номера под форвардом или немного глубже.

Главное, что он выделялся на фоне не только сборной Украины, но и соперников. Ярмолюк выглядел лучше оппонентов благодаря нестандартным действиям, быстрому принятию решений, скоростным качествам. Для «Брентфорда» это стало сигналом, что нужно завершать трансфер, потому что талантливого украинца могут перехватить конкуренты.

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Насколько мне известно, Ярмолюк мог уехать за границу еще весной. Но проблема с выездом из страны и плохая игровая форма не позволили ему этого сделать. Он решил подготовиться к элит-раунду, а уже потом решать свое будущее. Юношеская сборная Украины стала хорошей возможностью себя показать и зарекомендовать.

По следам Довбика

«Брентфорд» – отличный клуб для любого молодого игрока. Это возможность адаптации, индивидуальной работы с футболистом, а потом от него будут что-то требовать и ожидать. Ярмолюк едет в определенную систему, где хорошо понимают его сильные и слабые стороны и видят перспективу его талантов.



ФК Мидтьюлланн. Артем Довбик

«Брентфорд», как и датский гранд «Мидтьюлланн», принадлежит Мэттью Бенгему. Но главным в этой системе является Расмус Анкерсон. В свое время он не смог стать профессиональным футболистом, но создал систему/философию развития футбольного клуба, который базируется на поиске и развитии талантов с последующей перепродажей.

«Мидтьюлланн» имел несколько собственных Академий в Африке, активно вел поиск талантов по другим странам. Датский клуб активно интересовался украинским рынком. Они вели ряд украинских талантов, но выбрали только одного – Артема Довбика.

Чемпионат Дании и еврокубки не стали большой возможностью засветить футболистов и удачно их продать. Поэтому было принято решение приобрести английский клуб. Команда из АПЛ стоит слишком дорого, поэтому подписали более скромную команду, которую со временем вывели в элиту английского футбола. Никто не тратил безумных денег на новых игроков. Была создана система, позволившая подняться в АПЛ. Теперь нужно закрепиться на этом уровне и идти к вершинам таблицы благодаря работе с талантами.

Клуб делает ставку на датских талантов, тесное сотрудничество с «Мидтьюлланном», но также не отказывается от поиска игроков в других странах. Конечно, конкурировать за ведущих перспективных футболистов мира «Брентфорду» трудно. Поэтому они пытаются искать нестандартные ходы, увеличивать свою скаутскую сетку. В Украине «пчелы» активны: подписали Ярмолюка и торгуют Мудрика.



ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Для Ярмолюка (как и для Мудрика) переход в «Брентфорд» – это шанс на успешную европейскую карьеру. Его берут не чтобы эксплуатировать его таланты, а развивать и затем перепродать в более сильную команду. «Брентфорд» на развитии игроков делает бизнес. Эта ситуация противоположна той, в которую оказался другой украинец Андрей Лунин. Вратарь сборной Украины сразу перешел в большую команду и теперь испытывает проблемы с игровой практикой. «Реал» никогда не жалел денег на футболистов и не особо ценил молодых игроков.

Понятно, что Егор не для первой команды «Брентфорда» и АПЛ прямо сейчас. Сначала ему нужно адаптироваться к жизни в новой стране, выучить язык, а уже потом думать о футболе. Но в целом, перспективы у него хорошие. Егор уже сформированный физически футболист, быстрый и техничный. Он обладает всеми качествами для того, чтобы стать успешным в АПЛ. Нужно только проявить немного терпения и работать. Думаю, что через сезон-два Ярмолюк будет готов играть за первую команду и в будущем замахнуться на более сильный клуб.

Сергей ТИЩЕНКО