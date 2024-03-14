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  4. У форварда Днепра-1 был вариант в МЛС. Сейчас у него проблемы с Максимовым
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 10:11 | Обновлено 14 марта 2024, 10:39
783
0

У форварда Днепра-1 был вариант в МЛС. Сейчас у него проблемы с Максимовым

Клуб не отпустил Кивинду в США

14 марта 2024, 10:11 | Обновлено 14 марта 2024, 10:39
783
0
У форварда Днепра-1 был вариант в МЛС. Сейчас у него проблемы с Максимовым
ФК Днепр-1. Даниэль Кивинда

Минувшим летом форвард «Днепра-1» Даниэль Кивинда мог перебраться в МЛС, а украинский клуб имел возможность продать игрока в клуб «Шарлотт».

Однако «Днепр-1» считает 19-летнего Кивинду одним из важнейших футболистов в плане перспективы, поэтому Даниэля решили не продавать.

Любопытно, что сейчас у нападающего возникли проблемы с тренером Юрием Максимовым, который дважды за три последних матча УПЛ сделал обратную замену игрока, выпустив и заменив его во втором тайме.

В нынешнем сезоне игрок не забивал и делал результативные передачи в десяти встречах.

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Днепр-1 Даниэль Кивинда трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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