У форварда Днепра-1 был вариант в МЛС. Сейчас у него проблемы с Максимовым
Клуб не отпустил Кивинду в США
Минувшим летом форвард «Днепра-1» Даниэль Кивинда мог перебраться в МЛС, а украинский клуб имел возможность продать игрока в клуб «Шарлотт».
Однако «Днепр-1» считает 19-летнего Кивинду одним из важнейших футболистов в плане перспективы, поэтому Даниэля решили не продавать.
Любопытно, что сейчас у нападающего возникли проблемы с тренером Юрием Максимовым, который дважды за три последних матча УПЛ сделал обратную замену игрока, выпустив и заменив его во втором тайме.
В нынешнем сезоне игрок не забивал и делал результативные передачи в десяти встречах.
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