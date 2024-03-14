У форварда Днепра-1 был вариант в МЛС. Сейчас у него проблемы с Максимовым

Минувшим летом форвард «Днепра-1» Даниэль Кивинда мог перебраться в МЛС, а украинский клуб имел возможность продать игрока в клуб «Шарлотт».

Однако «Днепр-1» считает 19-летнего Кивинду одним из важнейших футболистов в плане перспективы, поэтому Даниэля решили не продавать.

Любопытно, что сейчас у нападающего возникли проблемы с тренером Юрием Максимовым, который дважды за три последних матча УПЛ сделал обратную замену игрока, выпустив и заменив его во втором тайме.

В нынешнем сезоне игрок не забивал и делал результативные передачи в десяти встречах.