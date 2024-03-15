Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций

15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финальных раундов Лиги конференций 2023/24.

На стадии 1/4 финала Лиги конференций борьбу продолжают 8 клубов.

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В четвертьфинале бельгийский Брюгге сыграет с греческим клубом ПАОК. Победитель выйдет в полуфинал на лучшего в паре Виктория (Чехия) – Фиорентина (Италия).

​В другой части сетки сыграют Олимпиакос (Греция) и Фенербахче (Турция), а победитель встретится с Астон Виллой (Англия) или клубом Лилль (Франция).

Четвертьфиналы состоятся 11 и 18 апреля, полуфиналы пройдут 2 и 9 мая. Финальный матч запланирован на 29 мая в греческих Афинах на стадионе АЕК Арена.

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Лига конференций 2023/24

1/4 финала, 11 и 18 апреля​

Брюгге (Бельгия) – ПАОК (Греция) Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция) Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция) Виктория (Чехия) – Фиорентина (Италия)

1/2 финала, 2 и 9 мая

Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 2 Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 1

Финал, 29 мая, Афины (Греция), АЕК Арена