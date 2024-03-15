Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
В швейцарском Ньоне определены пары решающих раундов
15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финальных раундов Лиги конференций 2023/24.
На стадии 1/4 финала Лиги конференций борьбу продолжают 8 клубов.
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В четвертьфинале бельгийский Брюгге сыграет с греческим клубом ПАОК. Победитель выйдет в полуфинал на лучшего в паре Виктория (Чехия) – Фиорентина (Италия).
В другой части сетки сыграют Олимпиакос (Греция) и Фенербахче (Турция), а победитель встретится с Астон Виллой (Англия) или клубом Лилль (Франция).
Четвертьфиналы состоятся 11 и 18 апреля, полуфиналы пройдут 2 и 9 мая. Финальный матч запланирован на 29 мая в греческих Афинах на стадионе АЕК Арена.
Лига конференций 2023/24
1/4 финала, 11 и 18 апреля
- Брюгге (Бельгия) – ПАОК (Греция)
- Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция)
- Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция)
- Виктория (Чехия) – Фиорентина (Италия)
1/2 финала, 2 и 9 мая
- Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 2
- Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 1
Финал, 29 мая, Афины (Греция), АЕК Арена
- Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
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