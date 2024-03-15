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Лига конференций
15 марта 2024, 15:15 | Обновлено 15 марта 2024, 15:33
2724
2

Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций

В швейцарском Ньоне определены пары решающих раундов

15 марта 2024, 15:15 | Обновлено 15 марта 2024, 15:33
2724
2
Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
УЕФА

15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финальных раундов Лиги конференций 2023/24.

На стадии 1/4 финала Лиги конференций борьбу продолжают 8 клубов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В четвертьфинале бельгийский Брюгге сыграет с греческим клубом ПАОК. Победитель выйдет в полуфинал на лучшего в паре Виктория (Чехия) – Фиорентина (Италия).

​В другой части сетки сыграют Олимпиакос (Греция) и Фенербахче (Турция), а победитель встретится с Астон Виллой (Англия) или клубом Лилль (Франция).

Четвертьфиналы состоятся 11 и 18 апреля, полуфиналы пройдут 2 и 9 мая. Финальный матч запланирован на 29 мая в греческих Афинах на стадионе АЕК Арена.

Лига конференций 2023/24

1/4 финала, 11 и 18 апреля

  1. Брюгге (Бельгия) – ПАОК (Греция)
  2. Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция)
  3. Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция)
  4. Виктория (Чехия) – Фиорентина (Италия)

1/2 финала, 2 и 9 мая

  1. Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 2
  2. Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 1

Финал, 29 мая, Афины (Греция), АЕК Арена

  • Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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maxno
Фиорентина практически в финале . Если не выйдут это будет позор .
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