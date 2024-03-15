Стали известны все участники четвертьфиналов Лиги конференций

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций. Определены все 8 участников четвертьфиналов.

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Жеребьевка стадии 1/4 финала пройдет 15 марта в 15:00 по Киеву в швейцарском Ньоне.

Два клуба осталось у Греции, по одному представителю имеют Англия, Италия, Франция, Бельгия, Турция, Чехия.

Определены все 8 участников четвертьфиналов Лиги конференций

Астон Вилла (Англия)

Фиорентина (Италия)

Лилль (Франция)

Брюгге (Бельгия)

ПАОК (Греция)

Олимпиакос (Греция)

Фенербахче (Турция)

Виктория (Чехия)

Лига конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта