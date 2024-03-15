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Лига конференций
15 марта 2024, 01:10 | Обновлено 15 марта 2024, 01:24
176
0

Стали известны все участники четвертьфиналов Лиги конференций

Два клуба осталось у Греции, по одному представителю имеют 6 стран

15 марта 2024, 01:10 | Обновлено 15 марта 2024, 01:24
176
0
Стали известны все участники четвертьфиналов Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Лилль

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций. Определены все 8 участников четвертьфиналов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Жеребьевка стадии 1/4 финала пройдет 15 марта в 15:00 по Киеву в швейцарском Ньоне.

Два клуба осталось у Греции, по одному представителю имеют Англия, Италия, Франция, Бельгия, Турция, Чехия.

Определены все 8 участников четвертьфиналов Лиги конференций

  • Астон Вилла (Англия)
  • Фиорентина (Италия)
  • Лилль (Франция)
  • Брюгге (Бельгия)
  • ПАОК (Греция)
  • Олимпиакос (Греция)
  • Фенербахче (Турция)
  • Виктория (Чехия)

Лига конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

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Источник Sport.ua
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