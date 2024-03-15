Стали известны все участники четвертьфиналов Лиги конференций
Два клуба осталось у Греции, по одному представителю имеют 6 стран
Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций. Определены все 8 участников четвертьфиналов.
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Жеребьевка стадии 1/4 финала пройдет 15 марта в 15:00 по Киеву в швейцарском Ньоне.
Два клуба осталось у Греции, по одному представителю имеют Англия, Италия, Франция, Бельгия, Турция, Чехия.
Определены все 8 участников четвертьфиналов Лиги конференций
- Астон Вилла (Англия)
- Фиорентина (Италия)
- Лилль (Франция)
- Брюгге (Бельгия)
- ПАОК (Греция)
- Олимпиакос (Греция)
- Фенербахче (Турция)
- Виктория (Чехия)
Лига конференций. 1/8 финала
Ответные матчи, 14 марта
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