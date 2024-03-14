Лига конференций. Астон Вилла отгрузила 4 мяча в ворота Аякса
Лилль и Брюгге также решили задача выхода в четвертьфинал
Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.
Астон Вилла отгрузила 4 мяча в ворота Аякса и вышла в следующий раунд.
Лилль и Брюгге также решили задача выхода в четвертьфинал.
Лиги конференций. 1/8 финала
Ответные матчи, 14 марта
Астон Вилла – Аякс – 4:0 (первый матч – 0:0)
Голы: Уоткинс, 25, Бейли, 60, Дуран, 75, Диаби, 81.
Брюгге – Мольде – 3:0 (первый матч – 1:2)
Голы: Сков Ольсен, 45+1, 48, Скурас, 71.
Лилль – Штурм Грац – 1:1 (первый матч – 3:0)
Голы: Сантос, 43 – Бирет, 45+2.
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