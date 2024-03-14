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Лига конференций
Проходит дальше Астон Вилла
14.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 4 : 0
Аякс
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Лига конференций
14 марта 2024, 23:59 | Обновлено 15 марта 2024, 00:10
62
0

Лига конференций. Астон Вилла отгрузила 4 мяча в ворота Аякса

Лилль и Брюгге также решили задача выхода в четвертьфинал

14 марта 2024, 23:59 | Обновлено 15 марта 2024, 00:10
62
0
Лига конференций. Астон Вилла отгрузила 4 мяча в ворота Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Астон Вилла отгрузила 4 мяча в ворота Аякса и вышла в следующий раунд.

Лилль и Брюгге также решили задача выхода в четвертьфинал.

Лиги конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

Астон Вилла – Аякс – 4:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Уоткинс, 25, Бейли, 60, Дуран, 75, Диаби, 81.

Брюгге – Мольде – 3:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Сков Ольсен, 45+1, 48, Скурас, 71.

Лилль – Штурм Грац – 1:1 (первый матч – 3:0)

Голы: Сантос, 43 – Бирет, 45+2.

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Лига конференций Аякс Астон Вилла Брюгге Мольде Лилль Штурм Грац видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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