Лига конференций. Астон Вилла отгрузила 4 мяча в ворота Аякса

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Астон Вилла отгрузила 4 мяча в ворота Аякса и вышла в следующий раунд.

Лилль и Брюгге также решили задача выхода в четвертьфинал.

Лиги конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

Астон Вилла – Аякс – 4:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Уоткинс, 25, Бейли, 60, Дуран, 75, Диаби, 81.

Брюгге – Мольде – 3:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Сков Ольсен, 45+1, 48, Скурас, 71.

Лилль – Штурм Грац – 1:1 (первый матч – 3:0)

Голы: Сантос, 43 – Бирет, 45+2.