Проходит дальше Лилль
14.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 1 : 1
Лига Европы16 марта 2024, 04:15 | Обновлено 16 марта 2024, 05:18
14
0
Лилль – Штурм – 1:1. Французы идут дальше. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги конференций
16 марта 2024, 04:15 | Обновлено 16 марта 2024, 05:18
14
0
Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.
Благодаря победе в первой игре (3:0), Лилль решил задачу выхода в четвертьфинал, сыграв вничью со Штурмом (1:1).
Лиги конференций. 1/8 финала
Ответные матчи, 14 марта
Лилль – Штурм Грац – 1:1 (первый матч – 3:0)
Голы: Сантос, 43 – Бирет, 45+2.
События матча
46’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Биерет (Штурм Грац).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Тиагу Сантуш (Лилль).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 марта 2024, 01:20 0
Сине-желтые готовятся к матчу квалификации Евро-2024 против Боснии
Теннис | 15 марта 2024, 09:20 5
Марта как минимум на две строчки улучшит предыдущее достижение
Теннис | 15.03.2024, 10:40
Теннис | 15.03.2024, 07:01
Теннис | 16.03.2024, 02:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2024, 22:05 1
14.03.2024, 22:59
14.03.2024, 19:47 2
15.03.2024, 02:06 3
14.03.2024, 19:07 3
14.03.2024, 06:15 9
14.03.2024, 06:25 4
15.03.2024, 15:15 7