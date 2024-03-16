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Лига конференций
Проходит дальше Лилль
14.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 1 : 1
Штурм Грац
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Лига Европы
16 марта 2024, 04:15 | Обновлено 16 марта 2024, 05:18
14
0

Лилль – Штурм – 1:1. Французы идут дальше. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги конференций

16 марта 2024, 04:15 | Обновлено 16 марта 2024, 05:18
14
0
Лилль – Штурм – 1:1. Французы идут дальше. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Благодаря победе в первой игре (3:0), Лилль решил задачу выхода в четвертьфинал, сыграв вничью со Штурмом (1:1).

Лиги конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

Лилль – Штурм Грац – 1:1 (первый матч – 3:0)

Голы: Сантос, 43 – Бирет, 45+2.

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Биерет (Штурм Грац).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Тиагу Сантуш (Лилль).
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Лига конференций Лилль Штурм Грац видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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