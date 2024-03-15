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  4. С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
Лига Европы
15 марта 2024, 14:15 | Обновлено 15 марта 2024, 15:14
9218
4

С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго еврокубка

15 марта 2024, 14:15 | Обновлено 15 марта 2024, 15:14
9218
4
С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
УЕФА

15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финальных раундов Лиги Европы 2023/24.

На стадии 1/4 финала Лиги Европы борьбу продолжают 8 клубов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В результате жеребьевки образовались пары 1/4 финала. Португальская Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным встретится с Марселем из Франции.

В итальянском дерби сыграют ​Милан и Рома. Английский Ливерпуль получил в соперники итальянскую Аталанту. Также полуфиналиста определят немецкий Байер и английский Вест Хэм.

Четвертьфиналы состоятся 11 и 18 апреля, полуфиналы пройдут 2 и 9 мая. Финальный матч запланирован на 22 мая в ирландском Дублине на стадионе Дублин Арена.

Лига Европы 2023/24

1/4 финала, 11 и 18 апреля

  1. Милан (Италия) – Рома (Италия)
  2. Ливерпуль (Англия) – Аталанта (Италия)
  3. Байер (Германия) – Вест Хэм (Англия)
  4. Бенфика (Португалия) – Марсель (Франция)

1/2 финала, 2 и 9 мая

  1. Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 2
  2. Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3

Финал, 22 мая, Дублин, Дублин Арена

  • Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Oliynuk_sport
Ліверпуль однозначно фаворит
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+4
Sheva19
Финал Ливерпуль Байер очень близок 
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+2
Rzechpospolita
Буде прикольно, якщо в фіналі зіграє Мілан - Ліверпуль)) Прям ностальгія, подорож в минуле))) правда в 2005 році, в Стамбулі,  був фінал Л.Ч….. ну все ж….
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0
Max-Morlock
Финиш таксистам.
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0
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