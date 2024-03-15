С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго еврокубка
15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финальных раундов Лиги Европы 2023/24.
На стадии 1/4 финала Лиги Европы борьбу продолжают 8 клубов.
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В результате жеребьевки образовались пары 1/4 финала. Португальская Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным встретится с Марселем из Франции.
В итальянском дерби сыграют Милан и Рома. Английский Ливерпуль получил в соперники итальянскую Аталанту. Также полуфиналиста определят немецкий Байер и английский Вест Хэм.
Четвертьфиналы состоятся 11 и 18 апреля, полуфиналы пройдут 2 и 9 мая. Финальный матч запланирован на 22 мая в ирландском Дублине на стадионе Дублин Арена.
Лига Европы 2023/24
1/4 финала, 11 и 18 апреля
- Милан (Италия) – Рома (Италия)
- Ливерпуль (Англия) – Аталанта (Италия)
- Байер (Германия) – Вест Хэм (Англия)
- Бенфика (Португалия) – Марсель (Франция)
1/2 финала, 2 и 9 мая
- Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 2
- Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3
Финал, 22 мая, Дублин, Дублин Арена
- Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
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