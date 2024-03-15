С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финальных раундов Лиги Европы 2023/24.

На стадии 1/4 финала Лиги Европы борьбу продолжают 8 клубов.

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В результате жеребьевки образовались пары 1/4 финала. Португальская Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным встретится с Марселем из Франции.

В итальянском дерби сыграют ​Милан и Рома. Английский Ливерпуль получил в соперники итальянскую Аталанту. Также полуфиналиста определят немецкий Байер и английский Вест Хэм.

Четвертьфиналы состоятся 11 и 18 апреля, полуфиналы пройдут 2 и 9 мая. Финальный матч запланирован на 22 мая в ирландском Дублине на стадионе Дублин Арена.

Лига Европы 2023/24

1/4 финала, 11 и 18 апреля

Милан (Италия) – Рома (Италия) Ливерпуль (Англия) – Аталанта (Италия) Байер (Германия) – Вест Хэм (Англия) Бенфика (Португалия) – Марсель (Франция)

1/2 финала, 2 и 9 мая

Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 2 Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3

Финал, 22 мая, Дублин, Дублин Арена