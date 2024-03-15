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Лига Европы
15 марта 2024, 00:15 | Обновлено 15 марта 2024, 00:22
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0

Трубин в игре. Стали известны все участники четвертьфиналов Лиги Европы

Жеребьевка стадии 1/4 финала пройдет 15 марта в 14:00 по Киеву

15 марта 2024, 00:15 | Обновлено 15 марта 2024, 00:22
120
0
Трубин в игре. Стали известны все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Определены все 8 участников четвертьфиналов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Жеребьевка стадии 1/4 финала пройдет 15 марта в 14:00 по Киеву.

На этой стадии сыграет и португальская Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным.

Представительство стран: Италия – 3 клуба, Англия – 2, Германия, Франция, Португалия – по 1.

Определены все 8 участников четвертьфиналов Лиги Европы

  • Ливерпуль (Англия)
  • Вест Хэм (Англия)
  • Милан (Италия)
  • Рома (Италия)
  • Аталанта (Италия)
  • Байер (Германия)
  • Марсель (Франция)
  • Бенфика (Португалия)

Лига Европы. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

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Лига Европы статистические расклады Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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