Трубин в игре. Стали известны все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Жеребьевка стадии 1/4 финала пройдет 15 марта в 14:00 по Киеву
Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Определены все 8 участников четвертьфиналов.
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Жеребьевка стадии 1/4 финала пройдет 15 марта в 14:00 по Киеву.
На этой стадии сыграет и португальская Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным.
Представительство стран: Италия – 3 клуба, Англия – 2, Германия, Франция, Португалия – по 1.
Определены все 8 участников четвертьфиналов Лиги Европы
- Ливерпуль (Англия)
- Вест Хэм (Англия)
- Милан (Италия)
- Рома (Италия)
- Аталанта (Италия)
- Байер (Германия)
- Марсель (Франция)
- Бенфика (Португалия)
Лига Европы. 1/8 финала
Ответные матчи, 14 марта
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