Трубин в игре. Стали известны все участники четвертьфиналов Лиги Европы

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Определены все 8 участников четвертьфиналов.

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Жеребьевка стадии 1/4 финала пройдет 15 марта в 14:00 по Киеву.

На этой стадии сыграет и португальская Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным.

Представительство стран: Италия – 3 клуба, Англия – 2, Германия, Франция, Португалия – по 1.

Определены все 8 участников четвертьфиналов Лиги Европы

Ливерпуль (Англия)

Вест Хэм (Англия)

Милан (Италия)

Рома (Италия)

Аталанта (Италия)

Байер (Германия)

Марсель (Франция)

Бенфика (Португалия)

Лига Европы. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта