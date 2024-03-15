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Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 16:23 |
1370
2

Дубль Траоре и первый гол Ариэльсона. Шахтер и Карпаты сыграли вничью

Товарищеский матч завершился со счетом 2:2

15 марта 2024, 16:23 |
1370
2
Дубль Траоре и первый гол Ариэльсона. Шахтер и Карпаты сыграли вничью
ФК Шахтер

Сегодня, 15 марта 2024 года, состоялся товарищеский матч между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером». Поединок завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Неожиданно, но первым забил именно лидер Первой лиги, когда на 1-й минуте голом отметился Ян Костенко.

После этого «горняки» перехватили инициативу и к концу тайма уже вышли вперед. Оба гола забил нападающий Лассина Траоре: сначала с передачи 18-летнего Виктора Цуканова, а затем после паса Невертона.

Однако одержать победу «Шахтеру» не удалось, ведь на 76-й минуте первый гол в составе львовян забил Ариэльсон, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Товарищеские матчи. 15 марта

Карпаты Львов – Шахтер – 2:2

Голы: Костенко, 1, Ариэльсон, 76 (пенальти) – Траоре, 13, 34.

«Карпаты»: Кожухарь (Ильющенков, 46), Сакив (Булеза, 46), Бабогло (Мисюк, 46), Векляк (Козик, 46), Полегенько (Романюк, 46), Костенко (Фетько, 46), Чех (Клименко, 46), Чачуа (Рябов, 46), Джаред (Пидлепенец, 46), Хромей (Демченко, 46), Невес (Ариэльсон, 46).

«Шахтер»: Рудько (Твардовский, 46), Траоре, Крыськив, Гочолеишвили, Келси, Бондаренко (Кевин, 46), Педриньо, Цуканов (Азаров, 46), Мироши, Назарина, Невертон.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Alexandr Ladizhenskiy
З основним складом Шахтар напевно би виглядав набагато краще, а взагалі було приємно подивитися на гру Карпат і на Маркевича знову поряд з елітою)
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+1
Batya
Цей спаринг додасть впевненості Карпатам з прицілом на УПЛ.
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0
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