Карпаты Львов

Лидеры УПЛ и Первой лиги, «Шахтер» и «Карпаты» соответственно, провели контрольный матч, который завершился вничью 2:2. У представителя УПЛ отметим два гола Лассины Траоре.

У их соперника на поле вышли недавние новички, в том числе Ариэльсон, который забил гол.