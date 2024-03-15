Товарищеские матчи
15.03.2024 14:00 – FT 2 : 2
Украина. Премьер лига15 марта 2024, 18:48 |
217
0
Карпаты – Шахтер – 2:2. Дубль Траоре и новички Львова. Обзор матча
Соперники оформили четыре гола на двоих
15 марта 2024, 18:48 |
217
0
Лидеры УПЛ и Первой лиги, «Шахтер» и «Карпаты» соответственно, провели контрольный матч, который завершился вничью 2:2. У представителя УПЛ отметим два гола Лассины Траоре.
У их соперника на поле вышли недавние новички, в том числе Ариэльсон, который забил гол.
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Ариэльсон (Карпаты Львов).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Костенко (Карпаты Львов).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 марта 2024, 02:06 3
Египтянин продолжает переписывать историю клуба
Теннис | 14 марта 2024, 22:05 1
Украинка прокомментировала победу над Анастасией Потаповой в Индиан-Уэллс
Футбол | 15.03.2024, 13:15
Футбол | 15.03.2024, 17:13
Теннис | 15.03.2024, 10:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2024, 22:43 1
15.03.2024, 14:15 13
14.03.2024, 16:39 25
14.03.2024, 19:07 3
14.03.2024, 06:25 4
Футбол
14.03.2024, 22:59
14.03.2024, 10:26 4