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15.03.2024 14:00 – FT 2 : 2
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 18:48 |
217
0

Карпаты – Шахтер – 2:2. Дубль Траоре и новички Львова. Обзор матча

Соперники оформили четыре гола на двоих

15 марта 2024, 18:48 |
217
0
Карпаты – Шахтер – 2:2. Дубль Траоре и новички Львова. Обзор матча
ФК Шахтер

Лидеры УПЛ и Первой лиги, «Шахтер» и «Карпаты» соответственно, провели контрольный матч, который завершился вничью 2:2. У представителя УПЛ отметим два гола Лассины Траоре.

У их соперника на поле вышли недавние новички, в том числе Ариэльсон, который забил гол.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Ариэльсон (Карпаты Львов).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Костенко (Карпаты Львов).
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Источник Sport.ua
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