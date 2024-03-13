Донецкий «Шахтер» и львовские «Карпаты» проводят товарищеский матч.

Игра состоится в пятницу, 15 марта, в 14:00. Команды сыграют на стадионе «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция спарринга проводится на клубном YouTube-канале горняков.

«Шахтер» лидирует в УПЛ, имея 43 очка. «Карпаты» занимают первое место в Первой лиге.

Карпаты – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция