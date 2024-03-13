Товарищеские матчи
15.03.2024 14:00 - : -
Украина. Премьер лига13 марта 2024, 19:23 |
1023
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Карпаты – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 марта в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча во Львове
13 марта 2024, 19:23 |
1023
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Донецкий «Шахтер» и львовские «Карпаты» проводят товарищеский матч.
Игра состоится в пятницу, 15 марта, в 14:00. Команды сыграют на стадионе «Украина» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция спарринга проводится на клубном YouTube-канале горняков.
«Шахтер» лидирует в УПЛ, имея 43 очка. «Карпаты» занимают первое место в Первой лиге.
Карпаты – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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