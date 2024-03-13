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Карпаты Львов
15.03.2024 14:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 19:23 |
1023
2

Карпаты – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 марта в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча во Львове

13 марта 2024, 19:23 |
1023
2
Карпаты – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» и львовские «Карпаты» проводят товарищеский матч.

Игра состоится в пятницу, 15 марта, в 14:00. Команды сыграют на стадионе «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция спарринга проводится на клубном YouTube-канале горняков.

«Шахтер» лидирует в УПЛ, имея 43 очка. «Карпаты» занимают первое место в Первой лиге.

Карпаты – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Злий Глобинець
Вийде цікавий поєдинок. Напевно, і глядачі будуть. Шахтар гратиме без збірників, і шанс проявити себе отримають нові придбання, зокрема, бразильці.
Очікуємо на красиву гру з купою голів. Кошти від матчу - звісно ж, на ЗСУ.
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Max-Morlock
Цікаво
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