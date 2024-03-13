Товарищеские матчи
15.03.2024 14:00 - : -
Украина. Премьер лига13 марта 2024, 19:10 | Обновлено 13 марта 2024, 19:22
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Шахтер сыграет контрольный матч с Карпатами во Львове, названы дата и время
Спарринг состоится 15 марта в 14:00 во Львове на стадионе Украина
13 марта 2024, 19:10 | Обновлено 13 марта 2024, 19:22
155
4
Донецкий «Шахтер» сообщил, что проведет товарищеский матч с «Карпатами» во Львове.
Игра состоится в пятницу, 15 марта, на стадионе «Украина». Матч начнется в 14:00.
Видеотрансляция спарринга проводится на клубном YouTube-канале горняков.
«Шахтер» лидирует в УПЛ, имея 43 очка. «Карпаты» занимают первое место в Первой лиге.
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Донецький "Шахтар", футболісти якого відмовилися одягнути футболки з ліпленням "Слава Українській армії" перед матчем з "Карпатами", вважає, що львів'яні їх підставили...
"Шахтар" готовий надіти футболку, де буде написано: "Мир Донбасу, мир Україні". Донецький "Шахтар", футболісти якого відмовилися одягнути футболки з ліпленням "Слава Українській армії" перед матчем з "Карпатами", вважає, що львів'яні їх підставили...
Про це йдеться в офіційній заяві "Шахтаря".
"Матч "Карпати" - "Шахтар" 21 листопада розпочався з хвилини мовчання. Присвячена вона була воїнам АТО, полеглим в ході бойових дій на сході України. У ході війни, за даними ООН, ми вже втратили більше 4 тисяч мирних жителів, серед яких старі, жінки, діти. Невже вони не заслуговують навіть такого скромного знаку уваги, як хвилина мовчання? Це сумний і показовий симптом, з яким «Шахтарю» неможливо змиритися.
У нашому домі йде війна, гинуть ні в чому не винні люди, руйнується інфраструктура краю. Для шкірного жителя Донбасу це особистий біль.
Шоу, влаштоване "Карпатами" перед матчем, з нашої точки зору, було чисто провокаційним, яке перейшло всі межі дозволеного. Спроба вивести супротивника - явище, цілком зрозуміле і в футболі нерідке. Але колеги з "Карпат" втратили почуття міри, обравши для своїх передматчевих затій тему війни. Спекуляція на людському горі, смерті, крові - що може бути більш блюзнірським?
Матч із "Шахтарем" для цієї провокації був обраний, звичайно, не випадково (до цього моменту ні на одному зі своїх домашніх матчів "Карпати" чомусь не висловлювалися на підтримку дій армії). Улаштовувачі акції знали напевно, що "Шахтар" не вийде на поле в запропонованих йому футболках. Але автори провокації не розуміють одного: що сьогодні для "Шахтаря" помаранчево-чорна футболка цінніша, ніж коли б то не було. Ми не відмовимося від неї ні за що. Тому що "Шахтар" грав, грає і буде грати для своїх уболівальників.
На єдиній футболці, яку "Шахтар" готовий надіти, буде написано: "Мир Донбасу, мир Україні". Немає сьогодні цілі більш важливої. Футбол не винен розколювати країну. Футбол повинен бути поза політикою, він покликаний об'єднувати людей", - сказано в заяві.
Раніше повідомлялося, що гравці "Шахтаря" відмовилися вдягнути футболки з ліпленням "Слава Українській армії".