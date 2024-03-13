Шахтер сыграет контрольный матч с Карпатами во Львове, названы дата и время

Донецкий «Шахтер» сообщил, что проведет товарищеский матч с «Карпатами» во Львове.

Игра состоится в пятницу, 15 марта, на стадионе «Украина». Матч начнется в 14:00.

Видеотрансляция спарринга проводится на клубном YouTube-канале горняков.

«Шахтер» лидирует в УПЛ, имея 43 очка. «Карпаты» занимают первое место в Первой лиге.