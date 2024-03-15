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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Немножко опустили наших футболистов на землю»
Украина. Первая лига
15 марта 2024, 19:15 |
2281
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Немножко опустили наших футболистов на землю»

Главный тренер львовских «Карпат» прокомментировал ничью против «Шахтера»

15 марта 2024, 19:15 |
2281
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Немножко опустили наших футболистов на землю»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал ничью в товарищеском матче против донецкого «Шахтера» (2:2):

«Считаю, что счет соответствует тому, что происходило на поле. Мы решали свои вопросы, а «Шахтер» – свои. Это был просто контрольный поединок, без психологической нагрузки. Конечно, нам хотелось себя проявить и показать, что мы можем на сегодня. Считаю, что получился хороший спарринг, но сейчас нам надо переключиться на наши соревнования. Через неделю мы стартуем, а первые матчи всегда непростые.

На 80 процентов мы уже определились с составом на матч против «Полтавы». Сегодня нам легко забили два гола и над этим нам надо поработать. Следует признать, что в Первой лиге против нас такие нападающие, как у «Шахтера», не играли. Возможно, наши игроки думали, что будет просто. Немножко опустили наших футболистов на землю и это очень хорошо. У нас есть неделя, чтобы поработать над нашими ошибками. Ну и над реализацией моментов, ведь их сегодня было достаточно и надо было забивать.

Новички себя проявили довольно неплохо, но конечно, что стоит еще работать. Они не так давно в команде и пока не чувствуют ритма нашей игры. В конце концов, есть еще неделя, будем подтягивать их».

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товарищеские матчи Мирон Маркевич Карпаты Львов Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ Карпаты - Шахтер
Источник ФК Карпаты Львов
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