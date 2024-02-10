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Другие новости
10 февраля 2024, 08:30 | Обновлено 10 февраля 2024, 08:37
1093
0

Хоккеисты выиграли по буллитам, спринт на ЧМ по биатлону, победа Тео Лопеса

Главные новости за 9 февраля на Sport.ua

10 февраля 2024, 08:30 | Обновлено 10 февраля 2024, 08:37
1093
0
Хоккеисты выиграли по буллитам, спринт на ЧМ по биатлону, победа Тео Лопеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Лопес

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 февраля.

1A. Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
Сине-желтые выиграли в серии буллитов у главного конкурента

1B. Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Победа Украины в овертайме

2. Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
После перерыва команда Шовковского владела тотальным преимуществом

3A. Почти как Кривбасс. Металлист 1925 разгромил вторую команду Брентфорда
Матч закончился со счетом 4:0 в пользу харьковчан

3B. Верес на сборах вырвал победу у участника группового раунда азиатской ЛЧ
Матч против АГМК закончился со счетом 2:1

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в Казахстане
Игорь Пластун подписал контракт с «Ордабасы»

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало лучшего бомбардира Второй лиги
Денис Ндукве стал 5-м зимним новичком житомирян

5. Источник: Довбик в следующем сезоне может стать игроком Реала
За украинским нападающим «Жироны» будет наблюдать лично Флорентино Перес

6. Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
В будущем Кристиан, очевидно, будет играть за сборную Украины

7. ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
Француженки заняли первых четыре места

8A. Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
В Лас-Вегасе состоялось шоу бокса с чемпионским поединком

8B. Теофимо и Ортис устроили суету. А потом Лопес вызвал Кроуфорда
Не на что было посмотреть

9A. Кейшон Дэвис уничтожил опытного Хосе Педрасу
Американец продолжает демонстрировать, что является очень перспективным

9B. Педраса – все. Хосе снова проиграл – теперь проспекту
Пуэрториканцу стоит задуматься о пенсии

10. Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
Об изменении трансферной политики чемпиона Украины

По теме:
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главные новости
Источник Sport.ua
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