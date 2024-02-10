Хоккеисты выиграли по буллитам, спринт на ЧМ по биатлону, победа Тео Лопеса

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 февраля.

1A. Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора

Сине-желтые выиграли в серии буллитов у главного конкурента

1B. Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве

Победа Украины в овертайме

2. Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции

После перерыва команда Шовковского владела тотальным преимуществом

3A. Почти как Кривбасс. Металлист 1925 разгромил вторую команду Брентфорда

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу харьковчан

3B. Верес на сборах вырвал победу у участника группового раунда азиатской ЛЧ

Матч против АГМК закончился со счетом 2:1

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в Казахстане

Игорь Пластун подписал контракт с «Ордабасы»

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало лучшего бомбардира Второй лиги

Денис Ндукве стал 5-м зимним новичком житомирян

5. Источник: Довбик в следующем сезоне может стать игроком Реала

За украинским нападающим «Жироны» будет наблюдать лично Флорентино Перес

6. Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства

В будущем Кристиан, очевидно, будет играть за сборную Украины

7. ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции

Француженки заняли первых четыре места

8A. Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса

В Лас-Вегасе состоялось шоу бокса с чемпионским поединком

8B. Теофимо и Ортис устроили суету. А потом Лопес вызвал Кроуфорда

Не на что было посмотреть

9A. Кейшон Дэвис уничтожил опытного Хосе Педрасу

Американец продолжает демонстрировать, что является очень перспективным

9B. Педраса – все. Хосе снова проиграл – теперь проспекту

Пуэрториканцу стоит задуматься о пенсии

10. Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер

Об изменении трансферной политики чемпиона Украины