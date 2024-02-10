Хоккеисты выиграли по буллитам, спринт на ЧМ по биатлону, победа Тео Лопеса
Главные новости за 9 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 февраля.
1A. Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
Сине-желтые выиграли в серии буллитов у главного конкурента
1B. Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Победа Украины в овертайме
2. Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
После перерыва команда Шовковского владела тотальным преимуществом
3A. Почти как Кривбасс. Металлист 1925 разгромил вторую команду Брентфорда
Матч закончился со счетом 4:0 в пользу харьковчан
3B. Верес на сборах вырвал победу у участника группового раунда азиатской ЛЧ
Матч против АГМК закончился со счетом 2:1
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в Казахстане
Игорь Пластун подписал контракт с «Ордабасы»
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало лучшего бомбардира Второй лиги
Денис Ндукве стал 5-м зимним новичком житомирян
5. Источник: Довбик в следующем сезоне может стать игроком Реала
За украинским нападающим «Жироны» будет наблюдать лично Флорентино Перес
6. Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
В будущем Кристиан, очевидно, будет играть за сборную Украины
7. ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
Француженки заняли первых четыре места
8A. Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
В Лас-Вегасе состоялось шоу бокса с чемпионским поединком
8B. Теофимо и Ортис устроили суету. А потом Лопес вызвал Кроуфорда
Не на что было посмотреть
9A. Кейшон Дэвис уничтожил опытного Хосе Педрасу
Американец продолжает демонстрировать, что является очень перспективным
9B. Педраса – все. Хосе снова проиграл – теперь проспекту
Пуэрториканцу стоит задуматься о пенсии
10. Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
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