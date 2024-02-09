Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции

Вторая часть зимних сборов в Турции для футболистов киевского «Динамо» будет сопровождаться интенсивным расписанием товарищеских матчей, о чем свидетельствуют ее два стартовых дня. Накануне команда Александра Шовковского обыграла латвийскую «Лиепаю» со счетом 5:2, сыграв в несколько экспериментальном составе, а уже на следующий день ожидалась преимущественно «основа» от «бело-синих», которой предстояло противостоять северомакедонской «Шкендии».

Соперники для украинского коллектива были фактически хорошо знакомыми, ведь третий из последних четырех лет приходилось против них играть именно в начале февраля, поэтому фактически это был контрольный тест для «Динамо» перед заключительной частью подготовки. Эти два часа в итоге свидетельствовали о том, что еще есть, над чем работать тренерскому штабу.

Особенно в части реализации голевых моментов и игры в обороне, что традиционно для этого сезона является двумя проблемными местами для команды. Вот и на этот раз, как будто имея большое преимущество на старте игры над соперниками, когда было даже попадание в перекладину от Кабаева, «Динамо» умудрилось пропустить во время контратаки на 26 минуте, что в дальнейшем имело большое влияние на ход событий на поле.

Завершение первого тайма мы вообще можем оставить без внимания именно в футбольном плане, потому что, кроме фолов, желтых карточек, грубости и борьбы, там вообще ничего не было. А вот во второй половине матча уже было тотальное преимущество «бело-синих» по всем показателям и, как нам кажется, «Шкендия» даже собственную половину поля не оставляла в позиционной атаке на ворота тогда уже Нещерета.

«Динамо» в итоге забило. Тоже посреди тайма, когда Ванат на линии ворот перевел в сетку прострел Кабаева с левого фланга. Тот край поля вообще у киевлян работал на отлично после перерыва, и еще несколько передач от Дубинчака в дальнейшем должны были бы становиться голевыми. Но мы снова возвращались к проблемам с реализацией, которые не могли решить даже те футболисты, которые проводили на поле заключительные полчаса игрового времени сразу после забитого мяча.

Следующий товарищеский матч у киевского «Динамо» пока запланирован против «одноклубников» из Тбилиси, 13 февраля.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Шкендия» – 1:1

Голы: Ванат 60 – Шала, 27

Предупреждение: Шапаренко, 24, Буяльский, 32, Бражко, 33, Волошин, 52 – Красничи, 34, Тотре, 38

«Динамо» Киев: Бущан (Нещерет, 46) – Вивчаренко (Дубинчак, 61), Попов (Сирота, 61), Михавко (Дячук, 61), Караваев (Гусев, 50, Рамадани, 68) – Шапаренко (Шепелев, 61), Бражко (Андриевский, 61) – Кабаев (Диалло, 61), Буяльский (Царенко, 61), Волошин (Бенито, 61) – Ванат (Супряга, 61).

«Шкендия»: Талески – Рекшепи, Кейк, Меличи, Кочев – Тотре, Чака, Красничи – Адеми, Шала, Цинари.

Стадион: «Arcadia Sport Complex» (Белек, Турция).

ДИНАМО КИЕВ – ШКЕНДИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C