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Товарищеские матчи
Динамо Киев
09.02.2024 16:00 – FT 1 : 1
Шкендия
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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 17:53 | Обновлено 09 февраля 2024, 18:14
1457
108

Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции

После перерыва команда Шовковского владела тотальным преимуществом, но моментами не воспользовалась

09 февраля 2024, 17:53 | Обновлено 09 февраля 2024, 18:14
1457
108
Не дожали. Динамо сыграло вничью против Шкендии на сборах в Турции
ФК Динамо Киев

Вторая часть зимних сборов в Турции для футболистов киевского «Динамо» будет сопровождаться интенсивным расписанием товарищеских матчей, о чем свидетельствуют ее два стартовых дня. Накануне команда Александра Шовковского обыграла латвийскую «Лиепаю» со счетом 5:2, сыграв в несколько экспериментальном составе, а уже на следующий день ожидалась преимущественно «основа» от «бело-синих», которой предстояло противостоять северомакедонской «Шкендии».

Соперники для украинского коллектива были фактически хорошо знакомыми, ведь третий из последних четырех лет приходилось против них играть именно в начале февраля, поэтому фактически это был контрольный тест для «Динамо» перед заключительной частью подготовки. Эти два часа в итоге свидетельствовали о том, что еще есть, над чем работать тренерскому штабу.

Особенно в части реализации голевых моментов и игры в обороне, что традиционно для этого сезона является двумя проблемными местами для команды. Вот и на этот раз, как будто имея большое преимущество на старте игры над соперниками, когда было даже попадание в перекладину от Кабаева, «Динамо» умудрилось пропустить во время контратаки на 26 минуте, что в дальнейшем имело большое влияние на ход событий на поле.

Завершение первого тайма мы вообще можем оставить без внимания именно в футбольном плане, потому что, кроме фолов, желтых карточек, грубости и борьбы, там вообще ничего не было. А вот во второй половине матча уже было тотальное преимущество «бело-синих» по всем показателям и, как нам кажется, «Шкендия» даже собственную половину поля не оставляла в позиционной атаке на ворота тогда уже Нещерета.

«Динамо» в итоге забило. Тоже посреди тайма, когда Ванат на линии ворот перевел в сетку прострел Кабаева с левого фланга. Тот край поля вообще у киевлян работал на отлично после перерыва, и еще несколько передач от Дубинчака в дальнейшем должны были бы становиться голевыми. Но мы снова возвращались к проблемам с реализацией, которые не могли решить даже те футболисты, которые проводили на поле заключительные полчаса игрового времени сразу после забитого мяча.

Следующий товарищеский матч у киевского «Динамо» пока запланирован против «одноклубников» из Тбилиси, 13 февраля.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Шкендия» – 1:1

Голы: Ванат 60 – Шала, 27

Предупреждение: Шапаренко, 24, Буяльский, 32, Бражко, 33, Волошин, 52 – Красничи, 34, Тотре, 38

«Динамо» Киев: Бущан (Нещерет, 46) – Вивчаренко (Дубинчак, 61), Попов (Сирота, 61), Михавко (Дячук, 61), Караваев (Гусев, 50, Рамадани, 68) – Шапаренко (Шепелев, 61), Бражко (Андриевский, 61) – Кабаев (Диалло, 61), Буяльский (Царенко, 61), Волошин (Бенито, 61) – Ванат (Супряга, 61).

«Шкендия»: Талески – Рекшепи, Кейк, Меличи, Кочев – Тотре, Чака, Красничи – Адеми, Шала, Цинари.

Стадион: «Arcadia Sport Complex» (Белек, Турция).

ДИНАМО КИЕВ – ШКЕНДИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 108
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Remark
Накуй йдіть, полупідори риговські зі своїми коментами))
Лайно ригівське вже всралося під себе і воняє 
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+4
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PUMA
Парадокс.Переодетые чмони штурмовали сначало Крым,а потом и Донецкую,Луганскую области.А теперь эти выблядки делаю клоны(болельщиков Динамо Киева) и делают тоже самое.У узких выблядков десятилетиями ничего не меняется!!!
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+4
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Pavel_i_CO
У днонєтскої купки  лугандонського лайна нова тактика - створювати клони. Але коли вони пишуть на своєму донбасятському діалекті, то дуже паляться  
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+2
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serhiy
АКакулькуа я тебе в ігнор поставив-тепер можеш писати хоч всратися -я твоєї маячні не бачитиму. 
 АКакульку злили в унітаз !
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+1
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Перець
Народ розлабте булки Динамо виграє чемпіонат
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Pavel_i_CO
Біженці з лугандонії, чому ви так активно не коментуєте матчі вищих нєгрів днонєтскіх?)
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+1
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Istm
м'яко кажучи, не вразило.
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+1
Boodya
Серце болить дивитися як Динамо не може перемогти невідомі клуби, піду в туалет ліпше чим буду ще щось АНАЛізувати 
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+1
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FunnyCat_____
защитника походу таки не будет, а жаль
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0
Alexandr Ladizhenskiy
Царенко - Лучик в конце тоннеля. 
Защиты - нет. Нужен адекватный Цз. 
Шапаренко - нужно набирать форму и лечить нервы. 
По игре - игры не было, нет оригинального продвижения мяча, команда пока что не мотивированна за исключением некоторых игроков. 
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-1
OtsoCity
Це лайно суркисів хтось дивися ,як гра ?
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-1
Показать Скрыть 10 ответов
Умник
Шустро.
Кабаев понравился
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-1
serhiy
Я так прикинув,що Динамо однаково грає що Шахтар.Тільки є нюанс-кроти кучу грошей потратили,а гра не змінилася в кращу сторону.
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-2
Показать Скрыть 25 ответов
AK.228
Нічого страшного)
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-2
FunnyCat_____
а Шепелев походу Суркису жизнь спас, иначе хз чего его в команде держат 
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-3
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apepa
суркисы враги Украины! Их место на виселице!
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-3
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apepa
Пятое место динама никому не отдаст в этом сезоне!
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-4
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kadaad
Конечно не додавили, если долбодятлы не ждут паса и не смотрят на подачу, а тупо вваливаются в ворота без мяча, а потом хватаются за тупую репу.
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-4
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Злий Глобинець
Та не було ніякої тотальної переваги ДК у 2 таймі! Хто дивився трансляцію в Ютубі, той підтвердить. Скоріше була в'язка тягуча боротьба, підтискування киян, але без необхідного загострення. Так, забили, рахунок зрівняли, але чи могли реально забити ще? Окрім поперечки нічого й згадати. Шкендія грамотно оборонялась. Результат по грі.
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-5
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PUMA
Позорище, столько инвалидов на поле, я просто в шоке от того, насколько мой любимый клуб сдал позиции. Это полная шкендия, встретимся в канализации твари.
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-5
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