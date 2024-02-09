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Динамо Киев
09.02.2024 16:00 – 55 1 : 1
Шкендия
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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 15:43 | Обновлено 09 февраля 2024, 15:45
607
0

С Шапаренко и Буяльским. Стартовый состав Динамо на матч со Шкендией

Киевское «Динамо» проведет шестой контрольный матч в Турции

09 февраля 2024, 15:43 | Обновлено 09 февраля 2024, 15:45
607
0
С Шапаренко и Буяльским. Стартовый состав Динамо на матч со Шкендией
ФК Динамо

В пятницу, 9 февраля, на следующий день после уверенной победы над «Лиепаей» (5:2) в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора киевское «Динамо» сыграет против «Шкендии» из Северной Македонии.

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.

Для киевского «Динамо» игра станет шестой на подготовительном сборе в Турции. Напомним, кроме упоминавшейся победы над «Лиепаей» в предыдущих спаррингах «бело-синие» уступили косоварскому «Балкани» (0:2), польской «Легии» (1:3) и болгарскому «Левски» (0:1), а также разгромили узбекский «Пахтакор» (5:1).

Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Шкендия товарищеские матчи стартовые составы
Источник ФК Динамо Киев
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