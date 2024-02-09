С Шапаренко и Буяльским. Стартовый состав Динамо на матч со Шкендией

В пятницу, 9 февраля, на следующий день после уверенной победы над «Лиепаей» (5:2) в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора киевское «Динамо» сыграет против «Шкендии» из Северной Македонии.

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.

Для киевского «Динамо» игра станет шестой на подготовительном сборе в Турции. Напомним, кроме упоминавшейся победы над «Лиепаей» в предыдущих спаррингах «бело-синие» уступили косоварскому «Балкани» (0:2), польской «Легии» (1:3) и болгарскому «Левски» (0:1), а также разгромили узбекский «Пахтакор» (5:1).

Динамо – Шкендия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция