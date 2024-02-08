Начало нового этапа сборов. Динамо разобралось с Лиепаей

Киевское «Динамо» в текущей кампании пропустило осеннюю часть еврокубков, поэтому перед началом второй части сезона у него не было необходимости форсировать подготовку на зимних сборах в Турции. Именно поэтому «бело-синие» запланировали себе аж два полноценных этапа подготовки, последний из которых должен был охватить заключительную неделю пребывания в относительно теплой, как для этого времени года, стране.

Своеобразной особенностью этого этапа подготовки для столичного коллектива было то, что ему нужно было доказать собственным болельщикам, что определенные неудачи в трех из четырех контрольных матчах до этого были исключительно последствиями чрезмерной нагрузки во время тренировок, а не очередным проявлением проблем в системной работе. И поскольку это был первый полноценный сбор под руководством Александра Шовковского, то и для тренера «Динамо» даже матч против скромной латвийской «Лиепаи» с пятой строчки прошлогоднего внутреннего первенства был определенным вызовом.

Конечно, соперник был достаточно интересным, потому что фактически недавно начал собирать свой актуальный состав, поэтому о сыгранности говорить не было смысла. Это, с одной стороны, очень донимало латвийскую команду, а с другой был шанс захватить киевлян врасплох. Чего, впрочем, так и не произошло.

«Динамо» сразу начало мощно в атаке, поэтому у нас не возникали вопросы относительно того, кто будет вести игру. Удалось забить быстрый мяч усилиями Царенко на восьмой минуте, после чего контролировать темп стало еще проще. У столичного коллектива получалось в атаке, если не все, то почти все, тогда как оппоненты, в лучшем случае, отводили мяч от собственных владений к центральной линии. А дальше? Далее все возвращалось обратно к наступательной фазе «бело-синих».

В таком ритме мы существовали 18 минут, после чего тот же Царенко не доиграл борьбу на левом фланге чужой половины и не вернулся обратно в защиту, тогда как Фаэ не только разогнал контратаку, но и отдал голевой пас на Каирмани в штрафную.

Однако празднование «Лиепаи» продолжалось недолго, потому что команда снова провалилась в позиционной игре и Дячук ударом головой под перекладину завершил навес Андриевского с углового на левом фланге уже через несколько мгновений. А потом вообще произошло редкое событие – забил Супряга. Ну и что, что просто добил в сетку пустых ворот отскок от голкипера, которого не смог до этого переиграть Бенито? Это тот случай, когда нужен именно факт забитого мяча.

Но соперники нашли не просто ответ на этот гол, а действительно роскошный дальний выстрел Силагадзе, который немножко пошатнул уверенность «Динамо» перед занавесом первого тайма. Однако в том то и дело, что только немножко, потому что команда Шовковского вернулась к игре с ротацией и просто разбила соперников после перерыва.

Отличились киевляне дважды – в начале и посреди тайма, когда Караваев и Ванат просто доедали атаки, которые были полноценно голевыми. Не понравилось, разве что, поведение «Динамо» в защите после этого, потому что соперники начали прессинговать и не всегда этому оказывалось должное сопротивление. А еще была потеря концентрации и, возможно, от этого повреждения на ровном месте.

Следующий товарищеский матч киевское «Динамо» проведет против северомакедонской «Шкендии» уже завтра, 9 февраля. Вот только со временем этого события украинская команда еще не определилась.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Лиепая» – 5:2

Голы: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 35, Караваев, 49, Ванат, 66 – Каирмани, 18, Силагадзе, 43

Предупреждения: Шапаренко, 83 – Куция, 38, Диуф, 52, Ба, 54

«Динамо» Киев: Нещерет (Моргун, 46) – Дубинчак (Вивчаренко, 63), Биловар (Попов, 56), Сирота (Малыш, 63), Дячук – Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Бражко, 63) – Бенито (Кабаев, 63), Царенко (Буяльский, 46), Караваев (Волошин, 63) – Супряга (Ванат, 63).

«Лиепая»: Лазаревс – Л. Фаэ, Пацация, Улдрикис, Чернозуб – Фалс, Куция, Диуф, Силагадзе – Каирмани – Ба.

Стадион: «Arcadia Sport Complex» (Белек, Турция).

ДИНАМО КИЕВ – ЛИЕПАЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C