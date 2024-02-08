Сегодня, 8 февраля «Динамо» Киев в контрольном матче на сборе в Турции обыграло латвийскую «Лиепаю» со счетом 5:2.

«Динамо» Киев – «Лиепая» – 5:2

Голы: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 35, Караваев, 49, Ванат, 66 – Каирмани, 18, Силагадзе, 43

«Динамо» Киев: Нещерет (Моргун, 46) – Дубинчак (Вивчаренко, 63), Биловар (Попов, 56), Сирота (Малыш, 63), Дячук – Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Бражко, 63) – Бенито (Кабаев, 63), Царенко (Буяльский, 46), Караваев (Волошин, 63) – Супряга (Ванат, 63).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: