Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Лиепая – 5:2. Супряга забил. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Динамо Киев
08.02.2024 17:00 – FT 5 : 2
Лиепая
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 19:29 |
804
0

Динамо – Лиепая – 5:2. Супряга забил. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор матча «Динамо» Киев на сборах в Турции

08 февраля 2024, 19:29 |
804
0
Динамо – Лиепая – 5:2. Супряга забил. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо

Сегодня, 8 февраля «Динамо» Киев в контрольном матче на сборе в Турции обыграло латвийскую «Лиепаю» со счетом 5:2.

«Динамо» Киев – «Лиепая» – 5:2
Голы: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 35, Караваев, 49, Ванат, 66 – Каирмани, 18, Силагадзе, 43

«Динамо» Киев: Нещерет (Моргун, 46) – Дубинчак (Вивчаренко, 63), Биловар (Попов, 56), Сирота (Малыш, 63), Дячук – Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Бражко, 63) – Бенито (Кабаев, 63), Царенко (Буяльский, 46), Караваев (Волошин, 63) – Супряга (Ванат, 63).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

По теме:
Шахтер – Лехия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Начало нового этапа сборов. Динамо разобралось с Лиепаей
Дальше – Марсель. Шахтер завершил подготовку ничьей против Лехии Гданьск
Динамо Киев Лиепая контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор товарищеские матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Футбол | 08 февраля 2024, 15:37 27
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси

Михаил будет предложен «Барселоне» как часть соглашения по Френки де Йонгу

Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне
Футбол | 08 февраля 2024, 12:29 7
Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне
Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне

Украинец победил в опросе на лучшего игрока месяца

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не люблю, когда нас сравнивают с Мудриком»
Футбол | 08.02.2024, 17:58
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не люблю, когда нас сравнивают с Мудриком»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не люблю, когда нас сравнивают с Мудриком»
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
Теннис | 07.02.2024, 19:57
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 08.02.2024, 07:45
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
07.02.2024, 19:16
Зимние виды
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 36
Футбол
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
07.02.2024, 12:30 8
Футбол
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
07.02.2024, 12:20 2
Бокс
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
07.02.2024, 00:05 7
Футбол
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
07.02.2024, 17:17 19
Футбол
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем